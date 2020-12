Termina Hoje Prazo Para Entrega das Prestações de Contas dos Candidatos

Termina hoje o prazo para que os candidatos aos cargos de prefeito, de vice-prefeito e de vereador que disputaram as Eleições Municipais de 2020, bem como os partidos políticos aos quais estão filiados, entreguem a prestação de contas da campanha política.

Os valores arrecadados, valores gastos e pagos durante todo período precisam estar incluídos.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), inicialmente os dados devem ser enviados de forma online pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). Para os eleitos, o documento físico tem de ser entregue até hoje.

A Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.632/2020 estabeleceu um planejamento específico para a entrega presencial da mídia eletrônica contendo os documentos comprobatórios digitalizados da prestação de contas. Após o envio dos metadados pela internet, a entrega presencial ocorrerá de maneira escalonada, com o objetivo de evitar aglomerações e filas no cartório eleitoral.

Ao aprovar o texto que adotou os procedimentos, na sessão administrativa de 19 de novembro, o Tribunal considerou as recomendações do Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020, entre elas, evitar agrupamento de pessoas em razão da pandemia de Covid-19.

Para a apresentação presencial das mídias, foi fixado um escalonamento para que os candidatos eleitos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador (até o terceiro suplente) possam fazer a entrega até 15 de dezembro.

Por sua vez, os candidatos não eleitos e os diretórios dos partidos políticos devem fazer a entrega presencial das mídias no período de 7 de janeiro a 8 de março de 2021. Os candidatos eleitos serão diplomados, de acordo com o calendário eleitoral, desde que tenham efetuado o envio dos metadados da sua respectiva prestação de contas à Justiça Eleitoral (JE). E em Catanduva poderão impromir o diploma a partir do dia 16.

As análises das prestações de contas dos candidatos tem prazo de término até fevereiro de 2021.

Karla Konda

Editora Chefe