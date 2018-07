Tem Início Obras de Reforma de Prédio Onde Funcionará CRAS

Tiveram início as obras para a reforma do prédio onde irá funcionar o novo Centro de Referência da Assistência Social, o Cras Nosso Teto.

A informação foi divulgada pelo prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) pelas redes sociais. “Começaram os serviços para reformar o prédio que Irá abrigar um novo Centro de Referência da Assistência Social, o Cras Nosso Teto. Todas as instalações do espaço serão modificadas, desde o piso até o teto”.

O novo centro de referência será implantado em prédio existente no bairro Nosso Teto, na Rua Antônio Girol. O prédio abriga anteriormente o projeto Dellarte.

O Governo gastará R$ 329 mil com as obras necessárias para adaptação do espaço. A empresa contratada foi a Lara Construtora Empreendimentos imobiliários Eireli EPP.

De acordo com cronograma, a obra deverá ser concluída em cinco meses a partir do início dos serviços, que envolvem, ainda, a adequação das instalações elétricas e hidráulicas. Parte dos trabalhos (demolição, colocação de forros e pintura) será realizada com material e mão de obra próprios da Prefeitura, segundo informou a assessoria de comunicação.

“A reforma contempla adequação em todo o layout interno do prédio, inclusive com a demolição de paredes, ganhando espaço em ambientes de espera e para a realização de oficinas. Os serviços incluem troca de vidros, colocação de forro em PVC, troca do piso interno, reformas de esquadrias de madeira e metálicas, banheiros separados para funcionários e usuários, além de pintura completa e substituição do alambrado por gradil eletrofundido. Todo o prédio será adaptado para pessoas com deficiência”, explicou a Prefeitura.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, no CRAS terá salas de atendimento em assistência social, sala de atendimento psicológico, multiuso, cozinha, area de serviços, recepção, arquivo e administração, além e saguão principal.

