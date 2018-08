“Espero que o Prefeito Faça Uma Proposta o Mais Rápido Possível”, diz Sindicalista

“Esperamos que ele (prefeito) faça uma proposta aos servidores o mais rápido possível”, afirma o presidente do Sindicato dos Municipiários de Catanduva, Roberto José de Souza, que aguarda um desfecho sobre o pagamento do dissídio dos funcionários públicos de 2015. Há quase dois meses, o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) informou que não entraria com mais recursos na ação movida e, que faria o pagamento do valor atrasado, porém, não mencionou datas.

Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC), Câmara de Catanduva e a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) já começaram ou pelo menos realizaram os cálculos para o pagamento dos 5% a mais nos vencimentos, com valores retroativos ao ano mencionado acima.

“Fui informado pela secretária de finanças que ela estava em férias e que está retornando agora. Ela iria ver com o setor de Recursos Humanos e, posteriormente, esses dados serão encaminhados ao prefeito, para ele decidir o que pode ser feito”, disse Souza.

“Estamos aguardando um posicionamento dele (Macchione). Mas já passaram mais de 30 dias e não recebemos nenhuma informação”, disse o sindicalista.

O sindicalista evitou usar tom de confronto com o Executivo e afirmou que os funcionários aguardam um posicionamento. “O fato de não ter sido ainda publicado o trânsito e julgado da ação, impossibilita até mesmo ações no Juizado Especial de Pequenas Causas para que o servidor tente receber a quantia com juros e correção, em ações individuais”. “Mas a partir do momento que essa publicação sair e, se o funcionário quiser recorrer ao Judiciário, o sindicato irá dar o respaldo necessário”, conclui.

O Governo anunciou no final do dia 6 de junho que não iria mais recorrer no processo que discutia o dissídio de 2015 dos servidores públicos municipais. Na mesma época, uma equipe da Prefeitura teria inici¬ado os levantamentos sobre o mon¬tante que deverá ser pago a cada servidor.

Em entrevista ao jornal O Re¬gional naquele dia, o prefeito Afonso Mac¬¬chione Neto (PSB) expli¬cou que ainda não tinha a data em que os pagamentos.

“É possível o recurso, mas como isso já se alongou e já tivemos várias derrotas acho que seria apenas postergar e esse não é o nosso interesse. En¬tão a Prefeitura não vai re¬cor¬rer, isso já está decidido. A gen¬te vai procurar dentro do pos¬sível atender essa determina¬ção. É uma determinação judi¬cial e precisa ser cumprida”, dis¬se o prefeito.

A incorporação também é uma preocupação do Governo, afirmou Macchione. “Estamos levantando o quan¬to que incide, vamos ver quanto temos de recurso até o final do ano, se conseguirmos passar os 5% assim o faremos. Caso contrá¬rio, eventualmente, vamos ter que passar um índice menor e completar em outro momento. Mas vamos fazer todo o empe¬nho possível para que esses 5% sejam incorpora¬dos o mais rá¬pido possível. Não posso garan¬tir que seja já no próximo salá¬rio uma vez que além do levan¬ta¬¬mento é preciso enviar uma lei para a Câmara para autorizar esse pagamento”, completou na época.

A reportagem de O Regional questionou a Prefeitura por meio da assessoria de comunicação sobre a situação e quando a pretende realizar o pagamento aos servidores, no entanto, até o fechamento da edição não tivemos retorno.

IPMC

O Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC) começou a pagar o dissídio de 2015 aos aposentados e pensionistas. A informação foi divulgada em comunicado publicado no Imprensa Oficial do Município.

A decisão de iniciar os pagamentos teria se dado em reunião do Conselho Fiscal do IPMC com manifestação unânime dos conselheiros. O reajuste e pagamento dos valores atrasados desde março de 2015 deverão ser pagos apenas aos aposentados e pensionistas que tem direito a paridade.

Karla Konda

Editora Chefe