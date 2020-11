TCU: Sete Candidatos Estão em Lista de Recebimento do Auxilio Emergencial

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou lista de candidatos das eleições municipais que receberam auxílio emergencial supostamente de forma indevida, por não se enquadrarem nos requisitos demandados. Em Catanduva sete candidatos a vereadores estão inseridos no documento, divulgado depois de decisão do Ministro Bruno Dantas. Dentre eles, seis declaram para a Justiça Eleitoral bens acima de R$ 300 mil e um tem na declaração mais de R$ 1 milhão em bens.

Constam na lista do TCU – Raphael Carlos Mechi Frias Oliveira Santos, do MDB, com declaração de bens avaliados em R$ 405 mil (uma casa, cota empresarial e um terreno) e recebimento de R$ 1800,00 em auxílio emergencial.

Silvana Aparecida Rodrigues, PT, tem bens declarados em R$ 540 mil (um imóvel) e recebeu R$ 3,6 mil, segundo TCU.

Edino Donizeti Vaz declarou R$ 311,6,9 mil em bens (dois prédios comerciais e um residencial) e recebeu R$ 600,00.

Celso Aparecido Napi (PSL), R$ 486,9 mil (Uma casa e um automóvel) recebeu R$ 1,2 mil em auxilio emergencial.

Viviane Mariano (PSL) tem R$ 350 mil declarados, em um apartamento e recebeu R$ 1,2 mil.

Paulo Tadeu Tonelo (Republicanos) tem R$ 300 mil declarados em uma casa e recebeu R$ 1,2 mil do auxilio do Governo Federal.

Com mais de R$ 1 milhão, João Batista Bonfim da Silva (PSL) com bens declarados (depósito em conta corrente, uma casa, dinheiro em espécie e um automóvel) e recebeu R$ 1,2 mil.

Os nomes foram divididos em duas listas separadas. A primeira tem 10 mil candidatos que têm patrimônio declarado entre R$ 300 mil e R$ 1 milhão . Já a outra, conta com 1.300 que declararam mais de R$ 1 milhão. Alguns casos da lista indicam erros formais dos candidatos ao declarar seus patrimônios. O ministro Bruno Dantas ressalta que é possível que existam erros, uma vez que as declarações de bens à Justiça Eleitoral são feitas pelos próprios candidatos.

A lista disponibilizada contém o cruzamento de dados realizado pelo TCU e o cruzamento realizado pelo Ministério da Cidadania, com dados que permitem identificar: benefícios que foram cancelados antes da decisão do Tribunal; benefícios que permaneceram com pagamentos em setembro e outubro, seja no âmbito do auxílio emergencial originalmente estabelecido pela Lei 13.982/2020, seja no âmbito do auxílio emergencial residual previsto na Medida Provisória 1.000/2020.

O TCU faz alerta que os resultados são apenas indícios de renda incompatível com o auxílio, que há risco de erro de preenchimento pelo candidato, há risco de fraudes estruturadas com dados de terceiros, que só o Ministério da Cidadania pode confirmar se o pagamento é indevido, que só o TSE pode confirmar eventuais crimes eleitorais.

Karla Konda

Editora Chefe