TCE Reexamina Prestação de Contas e dá Parecer Favorável a Vinholi

O O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo analisou o pedido de reexame feito pelo ex-prefeito Geraldo Vinholi, sobre a prestação de contas do exercício de 2016. Na nova avalização, o órgão fiscalizador deu parecer favorável. A decisão foi publicada nesta semana no Diário Oficial do Estado, mas foi julgada em novembro deste ano.

No ano passado, as contas de Vinholi receberam o parecer desfavorável com recomendações e severas advertências.

Na publicação sobre o reexame consta: “O Egrégio Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 13 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Relator, Renato Martins Costa, Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo, e dos Substitutos de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli e Samy Wurman, em preliminar, conheceu do Pedido de Reexame manejado por Geraldo Antonio Vinholi e, quanto ao mérito, em conformidade com respectivas notas taquigráficas, deu-lhe provimento, para o fim de emitir novo parecer, agora favorável à aprovação das contas do prefeito de Catanduva, referentes ao exercício de 2016, mantidas, todavia, as advertências e recomendações que constam do aresto anterior”.

Em 2018, no relatório sobre a prestação de contas, os conselheiros receberam as seguintes indicações da fiscalização: “-déficit orçamentário de 9,95%, equivalente a R$ 30.568.467,60, não amparado em superávit financeiro do exercício anterior; – alterações orçamentárias atingiram o montante de R$ 65.665.968,29, equivalente a 9,95% da despesa inicialmente fixada; – aumento do déficit financeiro em 256,64%, passando de R$ 8.551.017,51 para R$ 30.495.981,21; – baixo índice de liquidez imediata (0,47), revelando incapacidade financeira para honrar os compromissos de curto prazo; – recolhimento parcial de encargos ao RPPS e ausência de Certificado de Regularidade Previdenciária; – despesas empenhadas nos dois últimos quadrimestres sem cobertura financeira, em desatendimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não obstante os alertas expedidos por esta Corte, com base no art. 59, §1º, da mesma lei; – realização de empenho, no último mês de mandato, em montante superior a um duodécimo da despesa prevista, em afronta ao art. 59, §1º, da Lei 4.320/64”.

Dentre as recomendações que foram mantidas estão: “que a Administração Municipal promova adequado planejamento, com vistas à obtenção de superávit orçamentário capaz de eliminar o déficit financeiro; reduza o volume de alterações do orçamento; garanta cumprimento integral das atribuições pelo Conselho de Alimentação Escolar; atente para os apontamentos do controle interno, tomando as devidas providências; promova melhorias nas áreas de ensino, saúde, meio-ambiente, planejamento, cidade (defesa civil) e governança de TI; observe rigorosamente a ordem cronológica de pagamentos, devendo, no caso de haver relevantes razões de interesse público a ensejar a quebra, publicar previamente as justificativas da autoridade competente e discrimine detalhadamente os ativos de iluminação pública para a necessária incorporação.

Os documentos apresentados por Vinholi para o reexame e parecer na íntegra ainda não constam no site do TCE.

Karla Konda

Editora Chefe