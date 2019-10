TCE Pede Esclarecimentos Sobre Possíveis Falhas na Contratação de Projeto do Mandaçaí

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo notificou o ex-prefeito Afonso Macchione Neto para que no prazo de 10 dias esclareça possíveis falhas encontradas pela fiscalização do órgão na contratação da empresa Studio Ilex Arquitetura e Paisagem Ltda, para elaboração dos projetos técnicos executivos e levantamento topográfico, sondagens , projetos estruturais, elétricos, hidráulicos, drenagens, atualização de projetos arquitetônicos, paisagísticos e elaboração de planilhas orçamentárias e detalhamentos em geral, para o parque aberto 1 o Parque Mandaçaí.

O contrato firmado teve valor na época de R$ 118.495,71.

O despacho foi assinado pela auditora Silvia Monteiro. “Analisando a documentação constante dos autos, depreendo que a Fiscalização apontou irregularidades. Assim sendo, À vista das falhas verificadas no relatório da Fiscalização, ASSINO, com fundamento no artigo 2º, inciso XIII da Lei Complementar Estadual nº 709/93, ao Sr. Afonso Macchione Neto, responsável pela contratação em apreço, o prazo de 10 dias, para que apresente suas razões ou justificativas. Autorizo, desde logo, visa e extração de cópias no Cartório do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo”, consta no despacho.

A construção do Parque Mandaçaí já foi alvo de investigação do TCE. Em 2015, o órgão de fiscalização julgou irregular a licitação para a contratação da empresa Consfran. E determinou na época, multa de 200 Unidades Fiscais de Referencia de São Paulo ao então prefeito Afonso Macchione Neto.

Os conselheiros acompanharam o voto do relator Renato Costa Martins entendendo que a participação de outras empresas na licitação pode ter sido restringida. Dentre os aspectos considerados nesse entendimento estaria a falta de comprovação de que as três participantes da licitação teriam sido avisadas de prazo para entregar documentos faltantes.

“Conforme relatado e após a inabilitação das 03 (três) proponentes, as empresas foram notificadas para apresentar a documentação faltante, consoante previsão do §3º, do art. 48 da Lei n.º 8.666/93. Sob tal aspecto, devo destacar a insuficiência de documentos que comprovem efetivamente o sucesso dessa comunicação, porquanto não há resposta do recebimento por parte das interessadas (fls. 1139/1140). Em seguida e segundo registrado pela Comissão Permanente de Licitações, apenas a contratada ofertara a documentação requisitada pelo edital, tendo sido declarada habilitada e, mais tarde, vencedora do certame”, considerou o relator.

Karla Konda

Editora Chefe