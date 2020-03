TCE Ordena Retificação de Editais Para Compra de Alimentos

O Tribunal de Contas do Estado ordenou que a prefeitura de Catanduva retifique os editais de duas licitações abertas para compra de produtos alimentícios.

O pedido foi devido a representação formulada por uma advogada.

A administração buscava comprar pelos registros de preços n.ºs 14/2020 e 15/2020 açúcar refinado, fermento biológico fresco (massa doce), melhorador de farinha para a cozinha piloto, biscoito cookies, água e sal e leite.

Dentre as mudanças, os conselheiros determinaram: conceder prazo suficiente para a apresentação de laudos e fichas técnicas; eliminar a exigência de que as fichas dos produtos sejam assinadas por responsável técnico; incluir, entre os requisitos de habilitação, a exigência de alvará ou licença de funcionamento; prever, nas condições de capacitação econômico-financeira, que, em caso de impossibilidade de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, será aceita, para fins de habilitação da licitante, a entrega do “Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor”; restringir a demonstração de regularidade perante a Fazenda Estadual às exações relacionadas à pretensão de contratação; e definir critérios de atualização monetária e previsões de compensações financeiras e penalizações, em caso de atrasos por parte da contratante. “Após proceder às alterações dos instrumentos, os responsáveis pelos certames deverão atentar para a nova publicação e reabertura de prazo para formulação de propostas”, cita na decisão.

No parecer, exarado pela conselheira Cristiana de Castro Moraes cita: “Deste modo, embora não pareça ser a intenção da Municipalidade inibir indiscriminadamente a participação de empresas recuperandas, é de todo apropriado que seja inserida cláusula, nas condições de capacitação econômico-financeira, para deixar claro que, em caso de impossibilidade de apresentação de certidão negativa, será aceita, para fins de habilitação, a entrega do “Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor”. Tal emenda deixará referido tópico plenamente harmônico com a Súmula n.º 50 e com as demais condições de participação dos editais, bem como evitará incutir dúvidas nas interessadas ou ensejar juízos subjetivos na avaliação da habilitação das licitantes”. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado.

Karla Konda

Editora Chefe