TCE Nega Pedido de Suspensão em Licitação do Transporte

Empresa de ônibus Tabapuã entrou com representação contra edital

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo negou pedido de suspensão do processo licitatório para a concessão do transporte coletivo em Catanduva. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado ontem, mesmo dia que a licitação teve sua primeira etapa realizada.

A representação foi formulada pela empresa de ônibus Tabapuã que não concordou com o teto de R$ 4 fixados pelo Executivo, argumentando inviabilidade no valor apresentado de tarifa.

“Ao reportar panorama atual do transporte coletivo de Catanduva (denomina-se de “caótica” a situação, com duas contratações emergenciais sucessivas, com valor de tarifa de R$ 4,00, entremeadas pela “cassação” do Prefeito), alvitra a peticionária a “inviabilidade econômico-contratual da contratação”. Em abono à sua tese, cita dados sobre a divisão tarifária, transporte de estudantes, gratuidades e isenções proporcionais, estimativa de passageiros, ausência de utilização da planilha GEIPOT para cálculos relativos ao certame, aparente desconsideração de situações fáticas pontuais, cifra apresentada para manutenção da garagem, valores salariais e custos operacionais estimados, e conclui: “Demonstrando a divergência e a inconsistência dos cálculos utilizados para embasar o valor da tarifa a R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) conforme estudo anexado ao primeiro edital, cujo teto foi majorado pela Municipalidade até R$ 4,00 (quatro reais) pela obviedade da inviabilidade econômica demonstrada pela ausência de licitantes, a Impugnante apresenta sua planilha de cálculo, a qual demonstra uma tarifa – adequada ao conteúdo do Edital – no importe de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos)”, consta no relatório do TCE. A empresa argumentou ainda “três empresas deixaram o transporte coletivo de passageiros no Município em menos de um ano: Viação Jundiá – ao término do contrato e sequer se dispôs a participar de novo certame; Viação Tambaú – sequer terminou o contrato emergencial; e Viasol – cumpriu apenas o contrato emergencial e sequer demonstrou interesse em participar da nova contratação”, ocorrências que derivariam da inviabilidade financeira do negócio, visível sobretudo do confronto entre os requisitos que a empresa concessionária deverá cumprir, o valor da tarifa e a quantidade de passageiros pagantes, a demonstrar possibilidade de reflexos negativos futuros (como pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, descumprimento contratual, majoração de tarifa)”.

Em decisão, o TCE apontou: “A despeito do inconformismo ofertado, trata-se de tema cuja discussão extrapola os estreitos limites de cognição do rito sumaríssimo, destinado a hipóteses de patente restrição à competitividade ou de clara ilicitude em editais de licitação. Citado fator, aliado a pacífico entendimento deste Tribunal (a dar conta de que ausente “novidade substantiva”, inadmissível requerimento de exame prévio de pontos de ato convocatório já submetido à avaliação do Superior Colegiado e não apresentados no momento adequado), afasta pertinência de nova ordem de suspensão liminar, evitando-se seguidas interrupções do procedimento licitatório. Nada obstante, preserva-se, como cediço, possibilidade de controle ordinário da matéria, nos termos das Instruções vigentes. Nestas condições, atendo-me aos pontos suscitados na inicial, indefiro pleito de nova suspensão cautelar de concorrência para concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros do Município de Catanduva”, finaliza.

Da Reportagem Local