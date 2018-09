TCE Julga Regulares Prestação de Contas do ‘Hospital da Dengue’

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) julgou regulares e sem ressalva a prestação de contas da Prefeitura na contratação de equipe para a criação emergencial do Hospital da Dengue, em 2015.

Na época, o Hospital Mahatma Gandhi foi o contratado para realizar os atendimentos aos pacientes diagnosticados com dengue, durante epidemia onde mais de 30 pessoas morreram em Catanduva.

Naquele momento, a Prefeitura repassou a Organização Social R$ 640 mil, conforme relatório do TCE.

“O Hospital de Campanha, como ficou conhecido, tratou-se de projeto específico e temporário (com início em fevereiro e final em abril de 2015), promovido pela Prefeitura Municipal, com vistas à solução emergencial da epidemia constatada no município. Para isso, foi improvisado o prédio do Colégio Jesus Adolescente (anteriormente desativado) e contratados profissionais do Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi para o atendimento aos pacientes”, consta no relatório.

O tribunal questionou durante a análise da contratação: escolha do beneficiário, quadro comparativo entre preços de trabalho e o executado, cópia do plano de trabalho, demonstrativo e parecer técnico sobre a vantagem econômica , critérios adotados pela entidade para selecionar pessoal para execução do trabalho. Em resposta ao TCE, o Mahatma afirmou : “o Hospital declara que a entidade foi beneficiada para operar o Hospital de

campanha visando o atendimento da população em razão do surto de dengue, e por se tratar de contrato emergencial e de execução imediata não havia tempo hábil para a realização de pesquisa prévia de preços, e ressalta que todos os preços praticados se ajustaram a média do mercado à época, e que a contratação de pessoal ocorreu através da análise de currículo e experiência profissional”.

“Em sua defesa, a Prefeitura através da Secretaria de Saúde atesta que da analise dos resultados alcançados frente aos recursos repassados a economicidade na subvenção realizada sob o aspecto, e, ainda, o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho onde 100% dos usuários acometidos pela dengue receberam atendimento conforme sua condição clinica”, consta.

Em decisão, o auditor Samy Wurman, do TCE, afirmou: “A prestação de contas do repasse foi comprovada e sua destinação atingiu o objetivo pretendido, de combate a dengue num surto ocorrido no período da cidade de Catanduva. Dessa forma, inúmeros foram os benefícios trazidos pelas atividades desempenhadas pelo Hospital, ainda que não tenha sido a forma apropriada para custear a emergência surgida, com o detalhamento exigido, ficou comprovado nos autos que as ações executadas pela Associação trouxeram benefícios à população e apresentaram o resultado esperado pela Municipalidade. Assim, verificada a situação emergencial surgida no município, e não havendo nos autos indícios de desvio de finalidade, especificamente, neste caso, JULGO REGULAR, nos termos do artigo 33, inciso II, c/c com o artigo 35, ambos da Lei Complementar Estadual nº 709/93, a comprovação do repasse em apreço, dando-se, em consequência, quitação aos responsáveis, sem embargo de recomendar ao Órgão Concessor para que observe com maior rigor os requisitos legais à concessão de recursos públicos”, finaliza no documento.

Karla Konda

Da Reportagem Local