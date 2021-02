TCE Julga Regular Contrato da Saec Para Coleta de Lixo

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo considerou regular sem ressalvas ou recomendações, o contrato firmado pela Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) para a coleta de lixo orgânico e reciclado em Catanduva com a empresa Florestana Paisagismo Construções e Serviços Ltda.

O contrato foi firmado em 2018 no valor de R$ 4,9 milhões – naquele ano e tem sido renovado e aditado anualmente de acordo com a inflação.

O contrato foi analisado pelos conselheiros do TCE na 1ª Câmara, na última terça-feira.

A licitação foi finalizada em maio de 2018. Naquela época, a Florestana ofertou $ 1,2 milhão a menos que a estimativa de preços que a Saec estaria disposta a pagar.

Na licitação para a coleta de lixo, a empresa que realizava antes o serviço, a Monte Azul Engenharia LTDA, apresentou a segunda menor proposta: R$ 5.062.629,84. Também apresentaram propostas as empresas Loctech Locação de Máquinas e Equipamentos LTDA – EPP (R$ 5.544.000,00), Biosfera Saneamento e Consultoria Ambiental LTDA (R$ 5.695.536,00), Fortnort Desenvolvimento Ambiental e Urbano EIRELI (R$ 5.856.000,00) e MD Ambiental LTDA (R$ 5.868.156,00).

O contrato de 2018 foi firmado por 12 meses e vem sendo prorrogado desde então.

Naquela época o edital previa a coleta de 3.500 toneladas por mês de resíduos sólidos domiciliares, além da coleta seletiva.

Karla Konda

Editora Chefe