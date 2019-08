TCE Faz Novo Alerta Sobre Déficit na Execução Orçamentária

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu mais um alerta à Prefeitura de Catanduva sobre déficit na Execução Orçamentária no Exercício de 2019.

Despacho de Dimas Ramalho foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

De acordo com o despacho, a prefeitura de Catanduva será notificada sobre as ocorrências apontadas no relatório de acompanhamento das contas anuais do 1º quadrimestre de 2019.

No relatório, a fiscalização cita como necessária atenção especial ao “elevado déficit na execução orçamentária e a aplicação dos mínimos constitucionais e legais do Ensino”.

“Alerto a origem para que adote medidas voltadas ao saneamento das referidas ocorrências até o encerramento do presente exercício, tendo em vista que nos termos do artigo 33, III, “b” da Lei Complementar Paulista nº 709/93, podem ensejar a emissão de parecer desfavorável, caso confirmadas ao término do exercício, com fulcro no artigo 29 do mesmo dispositivo legal”.

Este não é o primeiro alerta que a cidade recebe neste ano. Em todos os meses há comunicados do TCE sobre o orçamento.

Há quatro meses, o órgão fiscalizador colocou Catanduva na lista de cidades que apresentaram problemas na gestão fiscal e orçamentária. 427 municípios aparecem em situação de vulnerabilidade nesse setor e receberam alerta. Os dados fazem parte do acompanhamento do resultado da gestão das administrações municipais. A nova sistemática de divulgação tem como base a Lei de Responsabilidade Fiscal.

No ano passado, foram emitidos seis alertas para Catanduva. As notificações foram enviadas tanto para o poder executivo quanto para o poder legislativo da cidade.

A plataforma que pode ser acessada inclusive pela população, com o objetivo de exercer o controle social .

Da Reportagem Local