TCE Considera Regulares Contrato e Aditivos da Canalização do São Domingos

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo considerou regulares e com recomendações o contrato e os aditamentos realizados para a obra de canalização parcial do rio São Domingos. A decisão foi tomada ontem pelos conselheiros do tribunal em sessão da 1ª Câmara, tendo como relator o conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.

A licitação, o contrato e os aditamentos efetuados pela prefeitura de Catanduva, a partir de 2018, foram analisados individualmente.

O primeiro a ser votado foi o processo licitatório para obra, cuja vencedora foi a empresa Coplan/Tecla, no valor de R$ 10,7 milhões (regular com recomendações).

O segundo a ser analisado pelos conselheiros foi o termo aditivo da obra, assinado pelo então prefeito Afonso Macchione Neto, em maio de 2019 (regular com recomendações).

O terceiro aditivo verificado pelo tribunal foi datado de setembro de 19, assinado por Marta Maria do Espírito Santo Lopes (regular com recomendações);

Assinado em 10 de fevereiro de 2020, outro aditivo para obra. (Regular com recomendações).

Outros dois aditivos – com prorrogação de prazo – também foram analisados e receberam a mesma decisão. E por último, a análise do acompanhamento da execução contratual e o termo de recebimento da obra em definitivo no dia 02 de junho de 2020, que foi considerado regular, sem recomendações.

“Nesta tarde do dia 23, recebemos a informação que o Tribunal de Contas, procedendo a verificação das contas sobre a canalização do rio são domingos, desde o processo licitatório, dos recursos do orçamento do município, da Saec, da feitura da obra, dos aditamentos, de todos os procedimentos que envolveram, ele (TCE) concluiu pela regularidade. E isso coloca, esclarece aos senhores vereadores da legislatura anterior, que todo o trabalho que eles fizeram, agora temos o resultado de que a obra foi feita dentro da regularidade, como todas as demais que foram realizadas dentro dos anos de mandato. Estou muito feliz por mais essa vitória”, afirmou o ex-prefeito Afonso Macchione Neto.

Em outubro do ano passado, o conselheiro Sidney Estanislau Beraldo solicitou respostas ao Executivo sobre apontamentos feitos pela fiscalização do TCE.

Com valor de R$ 10,7 milhões, a canalização do rio São Domingos foi uma obra polêmica e que recebeu muitas críticas dos parlamentares e alguns moradores da cidade. Foi alvo de inquérito civil do Ministério Público, que foi arquivado e também de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) na Câmara.

Karla Konda

Editora Chefe