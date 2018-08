TCE Aprova Contas do Instituto de Previdência dos Municipiários

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprovou com ressalvas a prestação de contas do Ins­ti­tuto de Previdência dos Munici­piários de Catanduva (IPMC). O relatório foi divulgado on­tem.

Todas as ocorrências a­­­­pon­­ta­­das pelos fiscais foram res­­pondidas pelo diretor supe­­rin­tendente, Edson Andrella. Uma delas tratava sobre a inadim­plên­cia da Prefeitura e do Insti­tuto Municipal de Ensino Supe­rior (Imes). “Quanto ao aponta­do déficit orçamentário no e­­xer­­cício de 2016, apontou co­­mo causa a inadimplência da Pre­­feitura e do IMES no reco­­lhimento das contribuições de­­vi­­­das ao Instituto, no montante de R$ 18.427.232,33, ressalvan­do, contudo, que o desequilíbrio representou 1,91% inferior a um mês de arrecadação, e to­tal­­mente amparado pelo superávit financeiro de exercícios ante­rio­­res na ordem de R$ 188.305.475,05”, cita o docu­mento.

Os débitos foram parcelados e estão sendo quitados por am­­bos – prefeitura e Imes.

“A instrução processual re­­ve­la que as contas do Regime Próprio de Previdência em exa­­me, relativas ao exercício de 2016, merecem aprovação, vez que as falhas relatadas pela Fis­­calização foram pontualmente enfrentadas pelo Responsável, com destaque para a atuação da Origem no acatamento e regu­larização, podendo ser relevada a falta de escolaridade compa­tí­vel com a função de um mem­­bro do Conselho Fiscal. Nem o de­­sequilíbrio das contas apura­­do ao final do exercício da or­­dem de 1,91% da receita (R$ 704.865,96), sustenta a desa­pro­­vação das contas, porque su­­portado pelo superávit finan­­cei­ro registrado no exercício an­­terior, sendo considerado as inadimplências dos entes patro­­nais nos repasses das contri­bui­ções”, consta na decisão do au­di­tor Márcio Martins de Ca­margo.

Karla Konda

Da Reportagem Local