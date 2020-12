Tarifas de Água e Esgoto Aumentarão 4,31% a Partir de Janeiro

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) irá reajustar em 2021, as tarifas de água e esgoto em 4,31%. A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes decretou o reajuste tarifário e publicou ontem na edição do Diário Oficial do Município. Todos os serviços da autarquia também sofrerão o aumento. O reajuste é citado pela administração como sendo atualização monetária da Unidade Fiscal de Referência de Catanduva e não “aumento real”.

Consumidores de imóveis residenciais que utilizam até 7 metros cúbicos de água por mês terão um acréscimo de R$ 1,2 na fatura. Enquanto neste ano pagavam R$ 26,44 – valor mínimo na junção entre água e esgoto – pagarão R$ 27,64. Quem utiliza até 15 metros cúbicos passará a pagar R$ 36,82. Enquanto atualmente pagava-se R$ 35,23.

Para a categoria comercial, até 10 metros cúbicos de consumo, a tarifa de água e esgoto custará R$ 55,28. O mesmo vale para a categoria indústria.

Serviços como o religue de água no cavalete. Corte de água no passeio, serviço de desobstrução de esgoto também sofrerão aumento.

“Este ano, a postura do governo em não praticar reajuste da conta de água e esgoto está diretamente ligada à instabilidade econômica que atinge as famílias. Além disso, beneficiários da tarifa social da SAEC estão isentos do pagamento de contas até o final deste ano. Nesse contexto, o corte do abastecimento de água também permanece suspenso. Os valores corrigidos na conta de água e esgoto passam a ser praticados a partir de 1º de janeiro de 2021”, consta em texto encaminhado pela Saec.

Karla Konda

Editora Chefe