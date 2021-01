Taise Braz Organiza Audiência Para “Conselho da População Negra e Igualdade Racial”

A vereadora Taise Braz organiza para fevereiro uma audiência pública para a discussão e possível criação do “Conselho Municipal da População Negra e Igualdade Racial”.

O pedido para a realização do evento aberto ao público em geral foi encaminhado por meio de ofício ao prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa.

Ontem, a convocação para a audiência foi publicada no Diário Oficial do Município. Agendada para o dia 08 de fevereiro, no auditório da Prefeitura de Catanduva, a partir das 18 horas.

De acordo com Taise, é necessário debater sobre a institucionalização do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

“Sem dúvidas é um grande passo para as tratativas de uma sociedade mais igualitária. Vivenciamos o Racismo Estrutural e Institucional atuando com suas formas, excludentes de ação. O Estado como um todo precisa exercer seu papel com responsabilidade na luta por justiça social, trazendo a sociedade civil e demais membros para o debate. O discurso precisa ser ampliado para que além da representatividade, possamos ter uma dinâmica de observar os dados, fatos e a implementação de políticas públicas para população negra e outros grupos étnicos minorizados” disse.

