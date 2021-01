Suplementação de R$ 10,1 Milhões Para Enfrentamento da Covid-19 É Aprovada

Os vereadores de Catanduva aprovaram, pela maioria de votos (um voto de diferença), a suplementação no orçamento no valor de R$ 10,1 milhões que são destinados para o enfrentamento da Covid-19. O montante é referente a recursos recebidos dos Governos Estadual e Federal frente à pandemia do coronavírus, como auxilio no combate à doença e como apoio na situação financeira dos municípios. O dinheiro foi recebido no ano passado e não utilizado pela última gestão.

A decisão foi tomada em sessão extraordinária do Legislativo, ontem no final da tarde.

Por pouco, a proposta não foi devolvida ao Executivo. Parlamentares solicitaram a devolução do projeto de lei para que fosse inserida no corpo do PL a especificação de destinação dos recursos.

Maurício Gouvea, Luis Pereira, Alan Marçal, Marquinhos Ferreira, Carlos Alexandre e Taise Braz votaram favoráveis a devolução da proposta para ser reformulada.

Votaram contra a devolução: Bele, Ivan, Ivânia, Mauricio Ferreira, Nelson Tozo e Cesar Patrick. Com o empate, o projeto retornou a pauta pelo voto do presidente do Legislativo, Gleison Begalli, que também foi contra a devolução.

A votação pela aprovação do projeto também foi pela maioria. Votaram contra a aprovação: Maurício Gouvea, Luis Pereira, Alan Marçal, Marquinhos Ferreira, Carlos Alexandre. E a favor: Bele, Ivan, Ivânia, Mauricio Ferreira, Nelson Tozo e Cesar Patrick e Taise Braz. Taise justificou que pretendia a devolução do projeto para que ele fosse alterado, mas que era favorável a proposta, portanto, sem a possibilidade de devolução, votaria a favor do projeto, reforçando a fiscalização da Câmara aos recursos que devem ser utilizados no enfrentamento da Covid-19.

O prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa comentou o resultado da sessão extraordinária realizada. “Respeito o Poder Legislativo, a Constituição. Nesse contexto, agradeço aos senhores vereadores por terem discutido sobre as proposituras. A aprovação é crucial, diante desse momento difícil que vivenciamos, para que possamos avançar. O nosso compromisso e cuidar da cidade, em todos os seus aspectos, será honrado. Trabalhamos em favor do povo”.

Foi aprovado ainda o PL 06/2021 autorizando a abertura de crédito no valor de R$ 1 milhão para a manutenção do bloco de atenção básica da Secretária Municipal de Saúde e para investimentos do bloco de alta e média complexidade do referido órgão. Na propositura o prefeito destaca que essa suplementação se faz necessário em razão do saldo financeiro remanescente de recursos estaduais recebidos do Fundo Social de Saúde.

O projeto 01/21, que oferecia mudanças a Lei Orgânica do Município, foi retirado de pauta a pedido do Executivo. Assim como o Projeto de Resolução de autoria do vereador Luis Pereira.

Karla Konda

Editora Chefe