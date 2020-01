Sucen Deve Funcionar em Prédio Cedido Pela Prefeitura

A Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) que mantém unidade em Catanduva deverá funcionar em novo endereço neste primeiro bimestre. A informação é da assessoria de imprensa, depois de ser questionada sobre o cancelamento de contrato do aluguel do prédio em que atualmente funciona o órgão. Segundo a assessoria, a Sucen será transferida para um prédio cedido pela Prefeitura de Catanduva no Loteamento Celso Mauad. O endereço completo não foi informado.

“A Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) informa que passará a funcionar em novo endereço em Catanduva ainda no primeiro bimestre deste ano, com a continuidade do trabalho de campo realizado pela equipe regional. O serviço passará a funcionar no Loteamento Jorge Mauad, em imóvel cedido integralmente pela Prefeitura. Este apoio resultará numa economia estimada de R$ 19 mil por ano, que seguirão destinados à atuação da Sucen no Estado de SP”.

O Termo de rescisão do contrato de aluguel foi publicado no Diário oficial do Estado n quinta-feira. “Fica de comum acordo rescindido o contrato de locação do imóvel situado na Rua Capivari, 570, na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, celebrado em 12-03-2015, no

dia 11-03-2020, data em que terminará a vigência do 4º Termo de Aditamento, quando serão entregues as chaves do Locador, encontrando-se o imóvel em boas condições, não havendo

nenhuma reclamação a fazer, declarando que recebeu todos os aluguéis do período em que o imóvel esteve à disposição da Locatária”. “Quitação: As partes dão-se mútua e recíproca quitação do objeto do contrato, nada mais tendo a reclamar. Cancelamento do Registro: Fica o Oficial de Registro de Imóveis de autorizado a proceder as anotações necessárias no tocante ao cancelamento do registro objeto do contrato de locação do imóvel. Data da Assinatura: 02-01-2020”.

Karla Konda

EditoraChefe