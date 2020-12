Subsídios de Agentes Públicos Terão Valores Reduzidos no Próximo Pagamento

Os subsídios dos agentes públicos – prefeito, vice-prefeito, secretários terão valores reduzidos a partir do próximo pagamento, com alteração, portanto, retroativa ao dia 1º de dezembro. A informação é da prefeitura de Catanduva que inicia o cumprimento da decisão judicial que considerou inconstitucionais dois artigos da Lei Orgânica do Município e que tratavam sobre as revisões anuais dos salários tanto dos cargos no Executivo quanto de vereadores. “A Prefeitura de Catanduva informa que, considerando a decisão judicial, as Revisões Gerais Anuais que incidiram sobre os subsídios dos cargos de Prefeito, Vice, Secretários e vereadores devem ser desconsideradas, desde a entrada em vigor da Lei Orgânica do Município. Desta forma, o valor dos subsídios desses agentes públicos deve obedecer o artigo 29, VI, da Constituição Federal, que dispõe que o valor do vencimento deve ser fixado por lei para a legislatura subsequente. As últimas leis localizadas com esse teor foram as de nº 4.625/08, 5743/16 e 5.829/16, sendo que todas fixaram os mesmos valores: Prefeito R$ 11.000,00, Vice-Prefeito R$ 4.000,00 e Secretários R$ 7.500,00. Dessa forma, os subsídios desses agentes públicos, já a partir de 1º de dezembro de 2020, respeitarão tais valores”.

Na decisão judicial não haverá a necessidade de devolução de valores recebidos a mais. “A decisão expressamente ressalvou a desnecessidade de devolução de qualquer quantia recebida em boa-fé, razão pela qual não há atitude a ser tomada em relação aos valores recebidos no período anterior a 1º de dezembro de 2020”, informa a prefeitura.

E devido à alteração de valores do subsídio da Prefeita, deverá ser readequado, também, o teto de vencimentos dos demais servidores municipais, incluindo aposentados e ressalvados os Procuradores Jurídicos que estão enquadrados no Teto do Tribunal de Justiça.

Na Câmara, atualmente o salário de um vereador é em torno de R$ 8,3 mil. Os parlamentares deverão passar a receber, o vencimento aprovado em Lei de 2011, portanto, R$ 7,9 mil.

Karla Konda

Editora Chefe