STU ‘Enche’ Ruas de Lombadas e Contraria Resolução do Contran Sobre Sinalização

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos de Catanduva (STU) tem implantado uma série de redutores de velocidade, as populares lombadas, que além de estarem próximas uma das outras, ainda pode contrariar resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que regulamenta a utilização das ondulações transversais e suas sinalizações. No último contrato com a Coplan, gastou R$ 157 mil. Na rua Curitiba, por exemplo, em menos de 150 metros, duas lombadas foram construídas. No meio de dois quarteirões seguidos.

Na via, a primeira lombada, localizada entre a Goiás e Mato Grosso, não tem especificada a placa de sinalização vertical indicando o redutor de velocidade.

No quebra-molas do quarteirão seguinte há a placa com a seta informando sobre a lombada, mas não tem sinalização anterior indicando limite de velocidade ou distancia em metros do obstáculo.

A Resolução 600 do Contran, de 24 de maio de 2016, estabelece os critérios em casos de exceções para a instalação da ondulação transversal – proibida pelo Código Brasileiro de Trânsito desde 1998. Para que a lombada esteja regular é preciso no mínimo, conforme o Contran ter uma placa de velocidade máxima permitida, placa de sinal de advertência sobre a lombada antes da ondulação, colocada de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizações de Trânsito e sinalização vertical de advertência. Do mesmo modo, dois redutores de velocidade também foram instalados recentemente na avenida Virgilio Mastrocola. No local, além da falta de sinalização indicando a ondulação e o limite de velocidade, a altura e largura da lombada chamam atenção dos motoristas que passam pelo local.

A mesma Resolução do Contran também define os tamanhos obrigatórios para as ondulações transversais. “Ondulação transversal tipo A – para aqueles locais em que há a necessidade de limitação da velocidade máxima para 30 km/h. Tamanho: comprimento de 3,70m e uma altura entre 8 cm e 10 cm. Ondulação transversal tipo B – para aqueles locais em que há a necessidade de limitação da velocidade máxima para 20 km/h. Tamanho: comprimento de 1,50 m e altura entre 6 cm e 8 cm.

Segundo Julyver Modesto de Araújo, que é especialista em legislação de trânsito o Contran determina que as lombadas podem ser instaladas em último caso para reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde alternativas de engenharia de tráfego foram ineficazes.

Em pesquisa realizada por O Regional, a última licitação aberta pela secretaria de Trânsito e que teve contrato firmado, a estimativa era realizar 389 metros de lombadas em diversas ruas da cidade. A vencedora da licitação foi a empresa Coplan Construtora Planaldo Ltda, no valor de R$ 157.458,25. Num contrato válido por 60 dias.

Houve uma nova abertura de licitação para a instalação de lombadas e rampas, mas foi revogada em novembro.

A reportagem de O Regional questionou a prefeitura a respeito das lombadas instaladas, valores pagos, se há o estudo técnico a respeito da implantação. Porém, até o fechamento da edição não tivemos retorno.

Karla Konda

Editora Chefe