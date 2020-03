STF Nega Recurso de Beth Sahão Sobre Inelegibilidade de Mario Maurici

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou recurso da deputada Beth Sahão (PT), na qual buscava manter a inelegibilidade do colega de partido Mário Maurici.

Com a decisão, Beth pode ter de deixar a cadeira na Assembleia Legislativa.

Beth foi a primeira suplente na eleição de 2018 e Maurici foi considerado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inelegível na ocasião.

No STF, Maurici conseguiu reverter a inelegibilidade em decisão monocrática assinada pelo Ministro Gilmar Mendes.

Por meio de nota, a assessoria da deputada afirmou: Estamos aguardando a publicação do acórdão para tomar conhecimento do real teor da decisão. Em todo caso, está em vigor uma decisão do TRE, a qual determina que a mudança na vaga da Alesp só ocorrerá após a ação transitar em julgado no STF. Vale ressaltar que, independentemente do que tiver sido decidido pelos ministros na última terça, ainda cabem embargos da sentença. A deputada Beth Sahão segue em seu mandato, focada em trabalhar por Catanduva e região”

Maurici foi impedido de assumir a vaga de deputado estadual por ter contas desaprovadas no Tribunal de Contas do Estado, quando comandava a Ceagesp. Ele é ex-prefeito de Franco da Rocha e teve 74.254 votos na última eleição – em 2018.

Beth Sahão recebeu 54,9 mil votos e era a primeira suplente do partido. Beth está em seu quinto mandato na Assembleia e tomou posse do cargo, em 2019, assim como os demais colegas parlamentares.

Karla Konda

Editora Chefe