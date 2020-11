Sorteio Define Ordem de Perguntas aos Candidatos a Prefeito no Debate

Sorteio realizado na manhã de ontem definiu a ordem de perguntas aos candidatos à prefeitura de Catanduva no Debate VOX, que terá transmissão ao vivo, no dia 09 de novembro, a partir das 20h30.

Marcada para às 10 horas, representantes das coligações – Progresso Catanduva, de Ricardo Rebelato (PP) e Catanduva para todos, de Padre Osvaldo (PSDB) compareceram. Os representantes das demais coligações justificaram a ausência e, com transmissão ao vivo, sorteamos a participação.

Para a realização do sorteio, colocamos em uma urna os números de 1 a 4. O primeiro a retirar o número foi Fabio Rossi, representando o candidato Ricardo Rebelato que será o último a responder as perguntas e também fazer perguntas aos adversários (tirou número 4).

Em seguida Vitor Daltin, representando Padre Osvaldo, pegou o número 1. Portanto, o candidato será o primeiro a responder perguntas e também a elaborá-las aos demais postulantes.

Com a ausência dos demais, nossa equipe retirou o número para a candidata Beth Sahão, que será a terceira nas rodadas de perguntas (tirou número 3).

E por fim, Roberto Cacciari será o segundo a responder as questões no debate (tirou número 2). Todo o sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do Jornal O Regional e da VOX FM.

A ordem de perguntas aos candidatos será usada em três blocos do debate. No segundo bloco, para responder perguntas da população, gravadas em vídeo e apresentadas aos candidatos no dia do debate.

Também será utilizada no terceiro bloco, no qual os candidatos fazem perguntas diretamente aos três demais adversários. E por fim, também seguirá esta ordem sorteada para as considerações finais do debate.

Karla Konda

Editora Chefe