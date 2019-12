Solenidade É Realizada Para Desativação Da 7ª Delegacia De Serviço Militar

Aconteceu ontem (04) uma solenidade de extinção das atividades da 7ª Delegacia da Junta de Serviço Militar e a transferência das funções para o Posto de Recrutamento e Mobilização 02-003 de Ribeirão Preto. O evento foi realizado no Auditório Professor Edgard Antunes, no piso térreo da Prefeitura, com presença do coronel Luiz Carlos Tucci da Silva, de Ribeirão Preto.

Além da autoridade do exercito estavam a Prefeita Marta, Presidente da Câmara Luís Pereira, entre vereadores e representantes das autoridades de outras prefeituras da região de Catanduva.

Apesar das modificações, a unidade de Catanduva permanecerá aberta. “Como delegacia, a Junta local cuidava de 19 cidades. Agora, com a extinção da delegacia, a unidade continuará funcionando, só que todas as cidades ficarão subordinadas a Ribeirão Preto. Essa mudança foi feita em todo o Estado de São Paulo”, explica o tenente Alexandre Vaine Witzel, responsável pela Junta de Catanduva.

O Alistamento Militar continuará sendo feito na sede, que fica na Rua Recife, nº 880. As inscrições também estarão disponíveis de forma online. A apresentação dos jovens e também o atendimento ao cidadão, inclusive o fornecimento de documentos referentes ao Serviço Militar, continuará sendo feito para Catanduva.

A prefeita discursou e agradeceu ao tenente Alexandre Vaine Witzel pelos serviços prestados a Catanduva. “Não estamos aqui para lamentar a extinção das atividades da 7ª delegacia da junta de serviço militar de Catanduva. Ao contrário. essa mudança faz parte do momento que vivemos em nosso país. São tempos de economia e, também, de transformação. quero aproveitar essa oportunidade para fazer uma menção especial ao Tenente Witzel e agradecê-lo publicamente pelos serviços prestados”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local