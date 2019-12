Solenidade É Realizada Para Desativação Da 7ª Delegacia De Serviço Militar

O Segundo Secretário do Legislativo Catanduvense, o vereador Wilson Paraná, elaborou dois requerimentos endereçados à Prefeita Municipal, Marta Maria do Espírito Santos Lopes.

O primeiro requerimento solicita informações a respeito da data e o valor do último pagamento, dos serviços de coleta de lixo urbano e do aterro sanitário, realizados pela Prefeitura antes de passar a ser responsabilidade da SAEC – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, e o outro, sobre quanto foi economizado com a transferência dos referidos serviços para a Superintendência.

Segundo o parlamentar, o principal objetivo do requerimento é fazer um balanço e avaliar se a medida tomada pelo executivo foi satisfatória e se gerou economia aos cofres públicos. “Elaborei este requerimento no sentido de avaliar se a transferência da coleta de lixo urbano e do aterro sanitário para a SAEC gerou de fato economia aos cofres públicos. Quando o Executivo nos enviou a propositura, fomos informados de que seria bom para o município e agora é a hora de avaliarmos se de fato a prefeitura estava certa. Com a resposta em mãos, irei fazer um balanço”.

O requerimento foi aprovado por unanimidade durante a 120ª Sessão Ordinária.

Ariane Pio

Da Reportagem Local