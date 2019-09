Sob “Pressão”, Luís Pereira Desiste de Ampliação de Prédio da Câmara

O presidente da Câmara de Catanduva, Luís Carlos Pereira da Conceição sentiu a pressão popular e oposição dos colegas parlamentares e decidiu desistir da obra de ampliação do prédio do Legislativo, estimada em R$ 1 milhão.

Pereira, ao final da sessão ordinária da Câmara, ouviu de outros vereadores, que o momento não é adequado para uma obra nessa proporção e valor, enquanto a cidade não tem dinheiro para investimentos ou pagamento dos servidores municipais do dissídio de 2015.

“As decisões vou tomar agora. Não estou querendo carro novo, não estou querendo reforma, mas comete improbidade administrativa quando tem de zelar pelo patrimônio e não é feito. Eu não quero fazer a reforma, mas pelo menos ficou caracterizado que eu tentei. Não será realizada obra, a não ser que eu seja compelido pela promotoria. Eu fiz minha parte. Só vou comprar o carro se os vereadores assinarem, eu vou ficar quieto”, disse o Chefe do Legislativo.

Pereira reforçou ainda que a partir de agora pretende aumentar ainda mais o valor de devolução do duodécimo à prefeitura. “Já adianto aqui, que este vereador vai devolver R$ 5,2 milhões para a prefeitura. Todo valor será devolvido e se a prefeita garantiu que vai pagar o cartão alimentação dos servidores, vai para os funcionários públicos. Luis Pereira determina que agora não terá mais gasto nenhum”.

Pelo menos quatro parlamentares se posicionaram contra a obra. Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, “puxou a fila” dos contrários. Ditinho afirmou que moradores paravam ele na rua para falar sobre a obra. “Nesse momento quero deixar bem claro o meu posicionamento. A crise que vivemos, todo mundo cortando gastos e fazendo economia. Acho justo esta Casa seguir o mesmo caminho”.

Depois de Pereira desistir da obra e falar na tribuna, o vereador Nilton Cândido o parabenizou. “quero falar aqui da maneira como o presidente tratou do dinheiro do legislativo. Uma austeridade jamais vista na história de Catanduva. E vai devolver os R$ 5 milhões. Parabéns mais ainda pelo grau de humildade de vossa excelência de reconhecer que como não teve respaldo do plenário, vossa excelência teve a humildade de voltar atrás, e eu vai passar pela história devolvendo R$ 5 milhões. Essa que é uma verdade que ninguém pode contestar”.

Karla Konda

Editora Chefe