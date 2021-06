SMELT Tem Chamamento Para Contratação de Serviço Das Escolinhas de Esporte

Foi publicada no Diário Oficial, de ontem (30), a chamada aos interessados em dar aulas nas escolinhas de esportes da SMELT.

Segundo as informações a contratação de prestação de serviços técnicos especializados em instrução esportiva/professores, para ampliar as modalidades esportivas, atividades físicas e de lazer, conforme especificações no edital. O encerramento e entrega e abertura das propostas vai até dia 15 de junho, às 9h.

O edital completo encontra-se disponível: no site do Município www.catanduva.sp.gov.br – portal de transparência – link: http://www.catanduva.sp.gov.br:8082/pronimtb/index.asp.

Informações também na Prefeitura do Município de Catanduva – Seção de Licitação – 2º Andar, sito à Praça Conde Francisco Matarazzo, 01 – Centro – Catanduva-SP ou, através do e-mail: licitacao.edital@catanduva.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local