Sinval Malheiros Pode Assumir Cadeira na Câmara Federal Em Março

O médico Sinval Malheiros (Podemos) pode assumir uma cadeira da Câmara dos Deputados a partir de março. Malheiros é 1º suplente de seu partido e deverá substituir Renata Abreu que sai em licença maternidade.

O político catanduvense que teve 39.124 votos espera permanecer no cargo de deputado federal por pelo menos seis meses.

A reportagem entrou em contato com Malheiros, porém, ele estava em atendimento médico, ficou de retornar a ligação, mas até o final da edição, não o fez.

Esta será a segunda vez que Malheiros ocupa o cargo em Brasília. Em seu primeiro mandato, o médico, que na época era do Partido Verde (PV) obteve 59.362 votos.

Durante o mandato, votou a favor da PEC dos gastos públicos. Foi contrário a Reforma Trabalhista. Votou contra o processo que pedia abertura de investigação do presidente Michel Temer. Quando esteve deputado, uma das suas bandeiras foi tentar incluir Catanduva no Mapa Turístico Brasileiro. Hoje a cidade já integra o documento.

Integrou também a Frente Parlamentar de Defesa da Farmácia Popular.

