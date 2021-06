Sincomercio Pede à Prefeitura Que Revogue Lockdown em Catanduva

Ontem (17), o presidente do Sindicato do Comércio Varejista – Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior, pediu ao prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, a revogação imediata do Lockdown em Catanduva.

O ofício enviado ao Executivo Municipal destaca que com a decisão do Tribunal de Justiça em permitir a reabertura dos hiper, super e mercados, com atendimento presencial ao público, ficou impossível fiscalizar o trânsito de pessoas na rua, inviabilizando a aplicação na prática do Lockdown, imposto pelo Decreto Municipal nº 8.040.

A entidade destaca que o número de pessoas com a Covid19, diminuiu consideravelmente no município nos últimos dias, fruto, não do recente Lockdown e sim das medidas tomadas por pelo prefeito, por meio do Decreto Municipal nº 8.038.

Diante das argumentações, Pinfildi pede com veemência a revogação imediata do Decreto nº 8.040 e a manutenção das regras do Decreto nº 8.038 que possibilitará a todos os segmentos do comércio, as condições mínimas necessárias para a continuidade de suas atividades e os consequentes benefícios sociais e econômicos proporcionados por elas, desde que em funcionamento. “Não é justo que os demais comércios permaneçam fechados, agravando ainda mais a situação de penúria que passam as empresas que conseguiram sobreviver até o momento. A Diretoria do Sincomercio, tem consciência que a Covid19 é grave e tem causado muitas mortes, mas o desemprego que traz consigo a fome e o desespero, também traz consequências gravíssimas a milhares de pessoas, podendo inclusive chegar à morte”, argumenta a diretoria do Sincomercio.

A diretoria do sindicato aguarda manifestação da Prefeitura ainda para esta semana.

Ariane Pio

Da Reportagem Local