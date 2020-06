Simcat se Posiciona Contrário a Aumento de Alíquota Previdenciária

O Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) se posicionou contrário a proposta que deve ser apresentada pelo Executivo nos próximos dias sobre o aumento de Alíquota Previdenciária nos salários dos servidores públicos.

Em nota, o sindicato defende que projeto neste sentido seria inconstitucional. “Considerando que o dissídio anual da categoria, que vem tendo como base o mês de março, não foi respeitado na data pela prefeita Marta, o Simcat é contra o aumento da alíquota neste momento. Tivesse a administração colocado em prática o dissídio no mês de março, não teria sofrido os efeitos da lei federal 173/20, de 27 de maio, sancionada pelo presidente da República. Essa lei veta reajustes nos salários de servidores públicos em todo o país, bem como a aplicação de benefícios, até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, quem está pagando a conta da COVID 19 são os servidores públicos. Para explicar melhor: o projeto de lei que a prefeita quer enviar para análise dos vereadores, aumenta o desconto no salário do servidor para o IPMC de 12% para 14%.Entretanto, para o Simcat, esse projeto é ilegal e inconstitucional. Ora, se os servidores públicos estão proibidos de receber aumentos nos seus vencimentos, da mesma forma é vetado reduzir seus salários. Neste ponto reside a ilegalidade: a aplicação desta medida que pretende a prefeita Marta, reduzirá os vencimentos dos funcionários públicos à medida que aumenta o desconto no holerite, ferindo a Constituição Federal em dois aspectos”, afirma.

Aos aspectos citados, o Simcat reforça a proibição da redução de salários e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “O SIMCAT esclarece ainda que o município já reajustou a previdência complementar em 2%. E mais: a prefeitura tem, atualmente, três parcelamentos sendo pagos ao IPMC referente a repasses não realizados. Em abril, o SIMCAT propôs transformar esses três parcelamentos existentes em um único, com prazo de 60 meses, o que diminuiria o valor pago mensalmente, dando fôlego financeiro para a administração. Além disso, o SIMCAT propôs que fosse feito projeto de lei pelo Executivo reduzindo a multa que a prefeitura paga quando atrasa repasses ao IPMC, dos 10% atuais para 2%. Da mesma forma, que fosse reduzida também a taxa de administração do IPMC dos atuais 2% para 1%. Até agora, não houve nenhuma manifestação da prefeitura a respeito dessas medidas nem de qualquer outra que pudesse ajudar, de fato, no orçamento municipal”, informa.

O Simcat cita ainda que acredita ter medidas judiciais para preservar o município sobre repasses voluntários de recursos da União. “Visto a ilegalidade e a inconstitucionalidade demonstradas quanto a irredutibilidade de salários e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Vários partidos políticos estão questionando a legalidade da lei 173/2020. Da mesma forma, a prefeita Marta deve questioná-la, e conceder o reajuste dos servidores, tendo em vista que a data base do dissídio é anterior à data da promulgação da referida lei”.

Sobre ser procurado pela administração para a elaboração do projeto, o Simcat afirmou: “O SIMCAT entende que não tinha, e não tem, qualquer obrigação de apresentar estudo para a prefeitura sobre o assunto. Porém, ressalta que está em andamento, desde o fim do ano passado, um levantamento contratado junto a um especialista sobre o déficit atuarial nas contas do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC). A obrigação de apresentar um projeto de lei fazendo essa alteração é somente do Executivo, cabendo ao Legislativo a análise e votação”, conclui.

Karla Konda

Editor Chefe