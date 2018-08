Simcat Realiza Assembleia Para Esclarecer Sobre Dissídio de Servidores

O Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) realiza hoje, a partir das 19 horas, uma assembleia para esclarecer os servidores sobre a situação do dissídio de 2015.

De acordo com o presidente do Simcat, Roberto José de Souza, a assembleia será apenas para tirar dúvidas do funcionalismo e explicar os trâmites que ainda estão correndo.

A assembleia será realizada no Clube do Simcat e todos os servidores podem participar. “um grupo de professores me procurou para explicar como está o processo. A título de esclarecimento porque conversa tem bastante”.

No início do mês, o presidente do sindicato afirmou que a categoria aguarda um desfecho sobre o pagamento do dissídio de 2015. Na época, o sindicalista afirmou: “Fui informado pela secretária de finanças que ela estava em férias e que está retornando agora. Ela iria ver com o setor de Recursos Humanos e, posteriormente, esses dados serão encaminhados ao prefeito, para ele decidir o que pode ser feito”, disse Souza.

“Estamos aguardando um posicionamento dele (Macchione). Mas já passaram mais de 30 dias e não recebemos nenhuma informação”, disse Souza no início de agosto.

O sindicalista evitou usar tom de confronto com o Executivo e afirmou que os funcionários aguardam um posicionamento. “O fato de não ter sido ainda publicado o trânsito e julgado da ação, impossibilita até mesmo ações no Juizado Especial de Pequenas Causas para que o servidor tente receber a quantia com juros e correção, em ações individuais”. “Mas a partir do momento que essa publicação sair e, se o funcionário quiser recorrer ao Judiciário, o sindicato irá dar o respaldo necessário”, conclui.

O Governo anunciou no final do dia 6 de junho que não iria mais recorrer no processo que discutia o dissídio de 2015 dos servidores públicos municipais. Na mesma época, uma equipe da Prefeitura teria iniciado os levantamentos sobre o montante que deverá ser pago a cada servidor.

Em entrevista ao jornal O Regional naquele dia, o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) explicou que ainda não tinha a data em que os pagamentos. “É possível o recurso, mas como isso já se alongou e já tivemos várias derrotas acho que seria apenas postergar e esse não é o nosso interesse. Então a Prefeitura não vai recorrer, isso já está decidido. A gente vai procurar dentro do possível atender essa determinação. É uma determinação judicial e precisa ser cumprida”, disse o prefeito.

Karla Konda

Editora Chefe