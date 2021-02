Simcat Inicia Pagamento do Cartão Alimentação de Servidores Inativos

O Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) inicia o pagamento do cartão alimentação do dissídio de 2015 aos servidores inativos – demitidos, exonerados e legionários mirins. São mais de 1200 pessoas que recebem nessa etapa, conforme informou o sindicato em nota. Correspondem a esse grupo, ex-servidores que trabalharam entre março de 2015 e maio de 2018 na administração municipal. Para evitar aglomerações, o sindicato fará o pagamento no Clube do Simcat, à Rua Paulicéia 20, no Jardim Vertoni, onde o espaço é bem amplo.

O atendimento será feito das 08 às 17 horas, sem interrupção no horário de almoço, entre os dias 15 e 18 de fevereiro, mesmo sendo ponto facultativo municipal.

Os ex-funcionários devem levar documentos pessoais para comprovar sua identidade (RG e CPF). Ainda seguindo a premissa de não causar aglomeração, os pagamentos serão feitos seguindo escala: Dia 15 – Segunda feira – ex-servidores com nomes iniciados de “a” até “e”;

Dia 16 – terça feira – ex-servidores com nomes iniciados de “f” até “l”;

Dia 17 – quarta feira – ex-servidores com nomes iniciados de “m” até “r”;

Dia 18 – quinta feira – ex-servidores com nomes iniciados de “s” até “z”.

Karla Konda

Editora Chefe