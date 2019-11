Sessão Trouxe Discussão Sobre Receita E Fixando A Despesa Do Município De Catanduva

A 119ª Sessão Ordinária que será realizada nesta terça-feira (26), estava prevista para apenas uma propositura em primeira discussão. Tratava-se do projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Catanduva para 2020, de autoria da prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, que voltou a pauta. A sessão durou poucos 30 minutos de expediente e sua abertura e esteve prevista para as 17h30.

Confira abaixo a Ordem do Dia: 1ª Discussão com 1- P.L. nº 059/2019, da Sra. Prefeita Municipal, estimando a Receita e fixando a Despesa do Município de Catanduva para o Exercício de 2020.

Logo após a Sessão Ordinária, esteve previstas duas sessões extraordinárias para serem realizadas. Confira abaixo a Ordem do dia: 95ª Sessão Extraordinária com a 2ª discussão (Se aprovado em 1ª Discussão, na 119ª Sessão Ordinária). 1- P.L. nº 059/2019, da Sra. Prefeita Municipal, estimando a Receita e fixando a Despesa do Município de Catanduva para o Exercício de 2020. Na 96ª Sessão Extraordinária no 2º turno com 1- P.E.L.O.M. nº 02/2019, da Mesa Diretora, dando nova redação aos parágrafos 1º e 2º, bem como, acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º, ao Artigo 14; também, dá nova redação ao Inciso XII, com acréscimo das Alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Artigo 67, da Lei Orgânica do Município de Catanduva.

Da Reportagem Local