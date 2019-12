Sessão Recebe Hoje Dois Projetos Do Vereador André Beck

A sessão de hoje (10) na câmara municipal de Catanduva tem dois projetos de Lei Complementar do vereador André Beck. O primeiro é sobre a concessão de incentivo fiscal destinado às empresas que promovam a geração e manutenção de empregos diretos no Município de Catanduva.

Onde concede incentivos fiscais destinados às empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços que venham a promover a geração e a respectiva manutenção de empregos diretos no Município de Catanduva, de forma a reconhecer a geração de empregos promovida a partir do exercício de 2019.

Os incentivos desta Lei contemplarão as empresas participantes com desconto de até 50% do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, aplicável por até cinco exercícios fiscais, relativamente aos imóveis destinados à atividade produtiva da empresa requerente.

A isenção concedida nos termos desta Lei produzirá efeitos exclusivamente sobre créditos tributários baseados em fatos geradores ocorridos após a data do requerimento. O imóvel objeto do beneficio de desconto de IPTU deverá ser aquele do estabelecimento produtivo, seja ele próprio, locado ou cedido, desde que devidamente comprovado na data do requerimento.

O índice de desconto do IPTU apurado no ano-calendário, será definido pelo incremento do número médio de empregos no ano-base em relação à média de empregos preexistentes no exercício de referência.

Já um segundo projeto de lei seria para autorizar a criação do “Fundo Assistencial” pela

Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – SAEC para fazer face às isenções totais de tarifas de água e esgoto, nos termos da lei complementar.

A gestão deste Fundo caberá a um Conselho, que será formado por cinco membros.As isenções de tarifas de agua e esgoto poderão ter direito ao benefício a pessoa, a família ou entidade familiar que atender, cumulativamente, as seguintes condições: renda familiar de até 1/2 salário mínimo per capta das pessoas residentes na mesma residência, limitada a uma renda familiar total de até 01 salário mínimo, independentemente da capacidade laborativa de seus integrantes; consumo médio mensal de água não superior a 20m3 (vinte metros cúbicos), apurado nos últimos três meses imediatamente anteriores ao requerimento do beneficio; ligação de água padrão, com hidrômetro, segundo normas da SAEC e ser proprietário, locatário ou comodatário, apenas do imóvel em que estiver localizado o hidrômetro cuja leitura será objeto de análise para a isenção.

Ariane Pio

Da Reportagem Local