Sessão de Posse Dos Eleitos é Transferida Para Prédio da Câmara Municipal

A Sessão Solene de Posse dos Eleitos – prefeito, vice e vereadores – que seria realizada no Teatro Municipal Aniz Pachá foi transferida para as dependências da Câmara de Catanduva.

Ontem, o presidente do Legislativo, Luís Pereira, foi comunicado sobre a negativa da Prefeitura em ceder o espaço por conta do novo decreto que coloca Catanduva na fase vermelha do Plano São Paulo. Para autorizar o prédio municipal, seria preciso, conforme informou o presidente, uma série de medidas e um novo pedido por ofício protocolado.

A solenidade que está prevista para às 18 horas ocorrerá no plenário da Câmara de Catanduva (Praça Conde Francisco Matarazzo s/n), conforme determina o Art. 12 da Lei Orgânica Municipal (L.O.M.), em consonância com o art. 29 da Constituição Federal.

Logo em seguida será realizada, a 1ª Sessão Ordinária da próxima legislatura, com a eleição da Mesa Diretora e a definição da composição das comissões permanentes para o biênio 2021-2022.

O acesso ao prédio será permitido apenas ao prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos, além dos servidores essenciais à realização da solenidade e imprensa previamente cadastrada.

“Devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 e ao decreto do Governo de São Paulo que prevê medidas restritivas em todo o estado neste período, o evento não será aberto ao público, mas toda população poderá acompanhar a solenidade, que terá transmissão ao vivo pela rádio VOX, site da câmara e pela página oficial da Câmara no Facebook”, disse Luis Pereira.

Karla Konda

Editora Chefe