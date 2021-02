Servidores Aposentados Recebem Diferença do Cartão Alimentação de 2015

Servidores aposentados que tinham direito a receberem a diferença do cartão alimentação referentes ao Dissídio de 2015 devem ter em conta bancária hoje os valores retroativos.

A informação é do Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat), por meio do presidente Roberto José de Souza. Ele e Edson Andrella, diretor superintendente do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC) se reuniram ontem para dar sequência nos trâmites de pagamento do benefício aos servidores aposentados.

No total 356 funcionários inativos recebem os valores do cartão. Na soma serão R$ 595 mil para os trabalhadores aposentados. Os valores individuais foram repassados pelo Simcat para o IPMC nesta segunda-feira.

De acordo com Souza restam ainda cerca de 1.200 trabalhadores que tiveram seu contrato encerrado ou que eram legionários mirins. “Estes receberão através do sindicato tão logo o banco disponibilize esse total de folhas de cheque, o que deve acontecer em alguns dias”, informou por meio de nota.

Os demais servidores da ativa receberam os valores a que tinham direito na última sexta-feira.

No total, R$ 5.197.348,55 foram destinados aos funcionários que aguardavam pelo recebimento dos valores desde 2015.

Na sexta-feira foram depositados R$ 3.699.683,27 aos funcionários que estão na ativa. Aqueles que não se aposentaram e não tiveram faltas injustificadas, entre março de 2015 e maio de 2018, receberam em média, R$ 1.900. Os demais ganham de forma proporcional.

No total, 3.751 funcionários tinham direito aos valores atrasados do cartão.