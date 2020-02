“Serei mais Útil Como Deputado Federal Para Ajudar a Cidade”

“Não importa o partido, o que importa é a população, Catanduva vem hámuitos anos caminhando com dificuldade, não tem dinheiro, então fica ruim. A pessoa vê que tem buraco, que não foi roçado, porque o dinheiro sumiu. Então tem de ter alguém lá em cima (na Câmara Federal), que assim conseguirei ser mais útil do que como prefeito”, essa é a frase de Sinval Malheiros, médico catanduvense que assume uma cadeira na Câmara dos deputados a partir do dia 3 de março. Malheiros concedeu entrevista para o programa Conecta Catanduva da VOX FM, na manhã desta sexta-feira.

O médico irá substituir Renata Abreu (Podemos) que tirou licença maternidade e deve ficar afastada por seis meses.

Apesar de afirmar que não será candidato a prefeito, Malheiros afirmou que recebeu o convite. “Convidaram para eu me candidatar a prefeito. Mas Catanduva tem muitos candidatos competentes para desenvolver a cidade e que nós vamos trabalhar juntos”, disse.

Malheiros afirmou que volta para Brasília com uma “mala” cheia de ideias e projetos para buscar recursos ao município e região. “A gente sempre tem algumas metas, eu sem dúvida, priorizo a saúde e sinto grandes dificuldades na área. Lógico que para isso terá de ter grandes investimentos e pretendo ajudar”.

O em breve deputado federal relembrou a destinação de recursos para a construção de uma unidade de pronto atendimento na região do Gabriel Hernandes. “Já era para a obra ter sido iniciada. O dinheiro foi liberado e está no caixa da prefeitura. Mas houve algumas modificações. O que está se tentando fazer no local, lá próximo ao Residencial Esplanada, é também um Centro de Diagnóstico. Lá tem uma área grande e que dá para desenvolver muito. E que é um investimento muito necessário”. “Imagine uma pessoa doente a noite e tem de sair da sua casa e atravessar a cidade para ir até a UPA. Sem contar que a demanda é muito grande, fica desumano. Então a ideia é levar para aquela região até mesmo especialidades”, disse Malheiros.

O médico afirmou ainda que não concorda como hoje são feitos os atendimentos do SUS. “Eu vou ser bastante criticado, mas é minha opinião. Para você ter acesso aos hospitais hoje, você precisa primeiro ir a UPA ou quando é solicitado o SAMU. Senão você não consegue. Na minha opinião tem de modificar. Dificultou e bloqueou muito o desenvolvimento da saúde na cidade. Para especialidades, se o paciente precisa de cardiologista, precisa agendar consulta no postinho, para depois encaminhar para o Emilio Carlos”, disse.

Malheiros também relembrou a dificuldade que teve quando exerceu o primeiro mandato como deputado federal. “ Na realidade, Catanduva, quando eu entrei para deputado federal, fazia mais de 40 anos que a cidade não era representada por um deputado federal.

Quando cheguei em Brasília, ninguém conhecia Catanduva. Estávamos totalmente esquecidos. O Hospital do Câncer aqui também, tentamos verbas para o hospital do Câncer, dei uma emenda aos hospitais de Barretos, Jaú e tentei incluir em Catanduva, mas os de Catanduva foram vetados. Somente um deputado assinou, mas eles diziam puxa vida, Catanduva não tem nada lá. Fizemos então uma audiência pública, demonstramos os trabalhos, os projetos e deu certo”. “Além das verbas para a construção tive aprovados credenciamentos dos aparelhos. Agora temos de buscar o credenciamento para tomografia e ressonância, que são exames que tem de ser feitos antes de iniciar o tratamento e não temos. Esta pulando um degrau. Vamos lutar para credenciar para o SUS autorizar o pagamento”.

Ao ser questionado se acredita permanecer na Câmara dos Deputados depois dos seis meses de licença de Renata Abreu, Malheiros afirmou: “Isso é um pouco cedo para dizer, agora estou substituindo a licença gestante. Como ela presidente nacional do partido, vai tentar ficar o máximo possível afastada para coordenar o partido que está progredindo bastante, com possibilidade de sucesso nas próximas eleições. Para isso depende muito da Renata, ela faz muitas ligações políticas, uma pessoa que é imprescindível nas eleições, na gestão passada, tirou licença e coordenou o partido. Agora, por enquanto, o que temos de positivo é uma licença maternidade”.

Karla Konda

Editora Chefe