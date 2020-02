Semáforos São Instalados em Dois Cruzamentos da Rua 13 de Maio

Semáforos foram instalados em dois cruzamentos da rua 13 de Maio. A informação é da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) que reforçou a ampliação das sinalizações semafóricas também instaladas recentemente na avenida Benedito Zancaner e no cruzamento entre as ruas Amazonas e Belém.

O objetivo, segundo a STU é garantir melhor fluxo de veículos em horários de pico.

Na fase de adaptação dos motoristas, os equipamentos ficaram em amarelo piscante nos dois sentidos da via.

Assim como os demais semáforos da região central de Catanduva, segundo a administração, os equipamentos foram sincronizados. O tempo foi determinado após programação realizada por engenheiro de trânsito, que realizou estudo com base no fluxo de veículos.

No total, são 11 novos pontos que contarão com semáforos para garantir a mobilidade. As ruas Sergipe e Pernambuco também receberão a novidade no cruzamento com a avenida Benedito Zancaner, que traz como diferencial, a preocupação com a redução do número de acidentes nesses cruzamentos.

Karla Konda

Editora Chefe