Sem Divulgação Oficial, Contribuintes já Podem Parcelar Débitos Com Descontos de Juros

Mesmo sem uma divulgação oficial e de forma intensiva, contribuintes já podem parcelar débitos com a prefeitura com descontos de juros e multas por meio do Programa de REFIS.

Por conta da pandemia da Covid-19, os atendimentos para a formalização do parcelamento pode ser feito na Central de Atendimento exclusivamente por agendamento via whatsapp (17) 99683-2294.

Os levantamentos de débitos e simulação de parcelamento poderão ser feitos online.

Podem ser integrantes do Refis, débitos ocorridos até 31 de dezembro, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizadas, parceladas e autos de infração. Investidura não entra no programa.

O prazo para aderir ao Refis é até o dia 27 de maio.

Os contribuintes podem garantir até 100% de desconto sobre multa e juros em parcelamento até 6 vezes; em até 12 vezes – 95%, em até 18 vezes – 90%, em até 24 vezes – 85%, em até 30 vezes – 80%, em até 36 vezes – 75%, em até 42 vezes – 70%, desde que as parcelas não sejam inferiores a R$ 61,97 para pessoas físicas e R$ 154,94 para pessoas jurídicas.

Devido a pandemia, a consulta dos débitos deverá ser feita exclusivamente on line: “– Através do link do “Prefeitura Fácil”– área restrita. O contribuinte que não tiver cadastro deverá solicitar o acesso preenchendo os dados solicitados. Via e-mail: refis@catanduva.sp.gov.br – para a solicitação, o contribuinte deverá encaminhar a cópia/imagem dos documentos pessoais”

A simulação do parcelamento deverá ser requerida através do e-mail: refis@catanduva.sp.gov.br. Para a solicitação da simulação, deverá ser encaminhado a cópia/imagem dos documentos do proprietário do imóvel/empresa.

Para formalizar o parcelado, o contribuinte deve levar cópias simples do requerimento, CPF e RG; Atos Constitutivos e alterações; Relatório de Levantamento de Débitos (emitido no mês); Simulação de parcelamento; Procuração;

Para formalizar o Parcelamento na Central de Atendimento, é necessário prévio agendamento e estar com a documentação em mãos.

Atendimento online – Para agilizar o atendimento: Dívidas imobiliárias: tenha em mãos o código do imóvel. Atenção se o imóvel possui mais de uma unidade, informar todos os códigos. Dívidas mobiliárias: tenha em mãos a inscrição municipal ou CNPJ.

Se for o proprietário e o imóvel estiver em nome de terceiro, providenciar alteração dos dados cadastrais para efetuar o parcelamento – cadastro@catanduva.sp.gov.br ou Whatsapp do cadastro (17) 99628-3465.

Karla Konda

Editora Chefe