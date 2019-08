Sem Dinheiro da Câmara, Prefeitura Estende Horário em USF do Nova Catanduva

Ainda sem definição sobre receber R$ 1 milhão do duodécimo da Câmara para ampliação da unidade de Saúde da Família no Nova Catanduva, a prefeitura incluiu a unidade ao projeto Acesso Avançado, que amplia o atendimento de pacientes em um dia da semana. Com isso, todas as quartas-feiras, o posto do bairro ficará aberto até às 20 horas.

De acordo com a prefeitura de Catanduva, a prefeita Marta do Espírito Santo esteve na unidade de saúde, na manhã de terça-feira, dia 27, para acompanhar a nova rotina de trabalho, conversar com colaboradores e levantar as principais demandas locais junto aos moradores. “Vamos tornar o serviço de saúde mais eficiente para nossa comunidade”, destaca.

De acordo com o secretário de Saúde, Ronaldo Gonçalves Júnior, que acompanhou a visita, o Acesso Avançado consiste em aumentar os atendimentos das demandas imediatas, na própria unidade e, assim, solucionar o caso de cada paciente no mesmo dia da queixa. Dessa maneira, a fila de espera para consultas será zerada.

Para isso, enfermeiros capacitados ou o médico clínico geral estarão presentes para receber e avaliar cada paciente que recorrer à unidade. “Caso o profissional identifique que um quadro necessita de atendimento específico, o paciente será agendado para o mesmo dia ou para a disponibilidade mais próxima”, ressalta.

Os encaminhamentos aos especialistas seguirão o fluxo normal. O mesmo projeto está em funcionamento nas unidades de saúde do Alpino e do Lunardelli.

Atualmente, o Acesso Avançado obtém retorno satisfatório do público e profissionais de saúde. O método reduz os atendimentos de menor grau de urgência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e é mais atrativo aos que não se adequam a consultas agendadas, de forma que o indivíduo saia da unidade com seu caso solucionado.

Já o turno extra, que começa no dia 4, contemplará consultas no período noturno até às 20 horas. A ideia visa atender os pacientes que, por motivos diversos ou de trabalho, não conseguem comparecer à unidade durante o horário de expediente.

Segundo a prefeitura, R$ 1 milhão que a Câmara tem intenção de devolver para ampliação da unidade seria para obras estruturais e para tornar pronto atendimento 24 horas é preciso recursos para manutenção da unidade.

Da Reportagem Local