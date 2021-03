Sem Decreto Publicado, Catanduva Seguirá o Que é Determinado na Fase Vermelha

O prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa, até às 17h30 de ontem ainda não havia publicado o novo decreto que regride Catanduva para fase vermelha, mesmo assim, Catanduva irá seguir fielmente o que é determinado no Plano São Paulo neste período de mais restrições que passa a valer a partir de sábado.

A informação é da assessoria de comunicação da Prefeitura com base em possível atendimento a proprietários de bares e restaurantes que buscavam a proibição de entrada da população em estabelecimentos considerados essenciais, como supermercados, agencias bancárias e outros.

Ontem pela manhã, uma comissão de representantes do setor esteve reunida com o prefeito para apresentar um documento com as reinvindicações. Nos mesmos termos da reunião realizada na Câmara, os comerciantes querem igualdade de tratamento e que todos os setores – essenciais ou não – atendam por delivery ou drive-thru.

Por meio de uma reprodução ao vivo pelo Facebook, o prefeito afirmou: “. É um segmento que está sofrendo muito desde o início da pandemia, muitos comércios não estão sobrevivendo, sabemos do clamor. Não é contemplado como serviço essencial, sabemos as necessidades, mas seguimos as orientações”.

Os comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e pedidos por telefone ou internet. Academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, lojas de rua, concessionárias, escritórios e parques deverão ficar totalmente fechados ao público.

Os serviços essenciais precisam cumprir protocolos sanitários rígidos, como fornecimento de álcool em gel, aferição de temperatura, ventilação de ambientes, controle de fluxo de público e horário diferenciado para abertura e fechamento.

O toque de restrição estará em vigor a partir das 20h em todas as regiões do estado, com recomendação para circulação restrita em vias públicas e fiscalização ampliada até as 5h.

As Prefeituras também podem impor medidas ainda mais restritivas devido à gravidade dos indicadores locais de epidemiologia e capacidade hospitalar.

“Nós tivemos reunião hoje (ontem) do comitê administrativo de enfrentamento da Covid-19 e foi decidido juntos seguirmos o plano são Paulo, estamos elaborando o decreto”, disse o chefe do Executivo pelas redes sociais.

Karla Konda

Editora Chefe