Secretário Estadual de Educação Autorizará Reforma de Três Escolas

O secretário estadual de Educação João Cury deve anunciar nesta sexta-feira, dia 29, a liberação de mais de R$ 570 mil para a reforma de três escolas estaduais de Catanduva. O anúncio deve acontecer durante visita do secretário a São José do Rio Preto onde tem agenda durante todo o dia.

Segundo apurou a reportagem, o secretário deve liberar recursos para a reforma da Escola Estadual Nicola Mastrocola em valor de R$ 330.258,31.

Para a Escola Estadual Cleomério José Campi será liberado o investimento de R$ 59.360,59 e para a Joaquim Alves Figueiredo mais R$ 181.630,43. O dinheiro deve ser usado para em intervenções que “visam a manutenção e modernização das unidades de ensino”.

Além dos recursos destinados para Catanduva, outras 21 escolas integrantes do Programa Escola da Família ligadas à Diretoria Regional de Ensino receberão R$ 31,5 mil. Na microrregião também serão liberados recursos para uma escola de Elisiário (R$ 81 mil) e Novais (R$ 94 mil).

Na região de Rio Preto serão 13 as escolas contempladas com dinheiro para reforma. O montante destinado a esta finalidade atinge R$ 1,6 milhão.

Já no Programa Escola da Família serão 111 escolas contempladas na região com R$ 1,5 mil cada.

De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria, Cury vem a Rio Preto para uma série de reuniões. “O encontro será na Escola Estadual Monsenhor Gonçalves, onde o secretário e coordenadores da Secretaria de Educação se reunirão com secretários municipais, alunos dos Grêmios do Polo, educadores e funcionários na unidade”, informou a pasta.

Em entrevista ao Jornal O Regional, o coordenador de infraestrutura e serviços escolares Júlio César Forte Ramos ressaltou que o dinheiro liberado para a região de Catanduva é quase metade do volume destinado a toda a região de Rio Preto.

“Investimentos para a nossa região na area da educação e também uma oportunidade em que o secretário está indo ao polo que compreende as regiões de Catanduva, Taquaritinga, Cedral, Ibirá, para fazer uma série de conversas com profissionais de educação, prefeitos e também com os grêmios estudantis. Como a gente sempre tem dito o aluno tem que ser o protagonista das nossas discussões. E nada mais justo do que ouvir eles para poder fazer as alterações necessárias”, disse Ramos.

A primeira reunião será com secretários municipais das 9 às 11 horas. Na sequencia, entre as 11 e 12 horas serão atendidas equipes de coordenadores e assessores. Entre as 13 e 15 horas a reunião será dirigida a Grêmios dos polos e o último compromisso está programado para as 15h30 com educadores e profissionais da educação.

Nathalia Silva

Da Reportagem Local