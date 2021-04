Secretário de Esportes de Catanduva Conta as Novidades Sobre Conjunto Esportivo

Na tarde de terça-feira (06), o Jornal O Regional foi visitar o Conjunto Esportivo para ver as novidades que o Secretário de Esporte de Catanduva, Marcos Antônio Braga Sanches iria contar. No encontro a reportagem já viu uma grande diferença, na entrada da quadra do Conjunto Esportivo foram expostos todos os troféus de campeonatos que Catanduva já ganhou no esporte.

Eles foram colocados no lugar de destaque numa prateleira com vidro para que em breve, assim que acabar a pandemia, todos possam visitar o local e ver as conquistas do esporte. Marcos conta que eles estavam numa sala e foram limpos e agora em seu devido lugar. Outra novidade será o Museu do Esporte, com convidados especiais, atletas catanduvenses como Hortência, Zé Medalha entre outros. Marcos destaca que isso impulsionará tanto visitação de escolas como para turismo.

O secretário destacou a pista de atletismo que está sendo reformada, para que atletas e munícipes possam usufruir futuramente. Uma das novidades que será a pioneira na região é um centro de especialização para atletas, nem São José do Rio Preto tem segundo Marcos. Nesse centro haverá nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga e academia de musculação. Para os profissionais que darão assistência para os atletas foi fechado parceria com o IMES e alunos da faculdade poderão em forma de estágio atender os atletas da SMELT, tudo sem custo. O centro será dentro do conjunto ao lado da quadra, numa sala que estava desativada, o Regional verificou o local que está em ritmo acelerado de reforma, já está na fase de colocar o forro de PVC e pintura.

Outro destaque será feito vestiários para os jogadores da quadra de areia, futebol, e futuramente da piscina, outro ponto importante que está dentro do projeto e tomará mais dinheiro da pasta, pois ela ficou muito tempo abandonada, sendo assim a bomba está muito danificada, azulejos estão muito estragados e existe um vazamento enorme que estão ainda em verificação. Mas tem projeto para reforma-la, ter aulas e até conseguirá organizar jogos Regionais.

Por último, espera chegar novos trabalhadores do Frente Cidadã que foi feito processo seletivo, trocou o refeitório da futura equipe para um local maior devido até a pandemia e exigências sanitárias.

“Tudo está sendo feito dentro do orçamento, o que dá para ser reformado reformamos, como a geladeira, pintamos as paredes, arrumamos as cadeiras, tudo para não usar o dinheiro da pasta de esporte e deixar para usar para reformas maiores como a piscina, pista de atletismo, entre outras, ainda a equipe de limpeza está pequena e temos também outros lugares de esporte em Catanduva para adequar, mas o importante que já está caminhando esse momento de pandemia é propicio para adequar e reformar tudo, assim que acabar estará bem ajeitado no lugar e meu intuito é fazer campeonatos, movimentar a cidade trazer gente de fora pra competir e assim unir esporte e turismo.”

