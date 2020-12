Secretário Atual de Meio Ambiente Vai Para Obras em 2021

O atual secretário de Meio Ambiente de Catanduva, Marcos Queiroz Coelho, assume no ano que vem a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no governo do prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa.

Coelho também já teve passagens pela pasta que assumirá no governo Afonso Macchione Neto/ Marta Maria do Espírito Santo Lopes. O nome do engenheiro foi anunciado ontem pelo prefeito eleito e sua assessoria.

Segundo texto encaminhado, Padre Osvaldo e Claudio Romagnolli optaram pela experiência e o conhecimento de Coelho. O prefeito e o vice eleitos estiveram ontem na Secretaria de Obras e foram recepcionados pelo atual secretário Marco Antonio Machado. “Marcos Coelho, novo indicado como secretário, é detentor de grande conhecimento técnico, acumulado durante décadas de bons trabalhos prestados na iniciativa privada e no serviço público. Ainda nesta semana, Padre Osvaldo deve anunciar os futuros responsáveis pela Secretaria de Planejamento e Secretaria de Trânsito”.

Nossa reportagem tentou entrevista com atual secretário de meio ambiente e novo secretário de obras, porém, até o fechamento da edição, ele não respondeu ao nosso contato.

Karla Konda

Editora Chefe