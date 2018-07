Secretário Afirma que Projeto de Ponte é 1º de Outros que Serão Contratados

Ao ser questionado sobre a relação entre a contratação de empresa para elaborar projeto técnico sobre nova ponte da Engenheiro José Nelson Machado estar relacionada a possível realização de obras de nova passagem sobre a linha férrea propostas pela RUMO, o secretário de Trânsitos e Transportes Urbanos (STU), Nilton Marto Vieira da Cruz, afirmou que o projeto é para deixar definido obras que podem ter recursos pleiteados e que será o primeiro de outros que serão contratados. “Veja bem: Catanduva de alguns anos para cá está avançando, fazendo alguns projetos importantes, dentro da visão de planejamento urbano. A demanda hoje para Catanduva é por estudo viário de soluções de conflito, dado o número elevado que temos de veículos”, cita.

Segundo Nilton Marto, o governo tem buscado colocar em prática o Plano de Mobilidade, implantado no governo anterior. “Temos um plano de mobilidade urbana que tem sido aplicado por etapas e dentro desse plano existe a demanda de se fazer algumas intervenções mais complexas, com projeto mais detalhado, seja para executar com recursos próprios, que hoje é difícil, seja para captar recursos, conseguir verba para executar a obra que é tão importante no sistema viário e no plano de mobilidade. temos algumas demandas e esse é um dos projetos que precisa contratar escalonado, que irá resolver o problema dessa região “.

“O caso da RUMO foi recente, que está sendo analisado com bastante critério, com ponderação e poder avançar sob o ponto de vista de interesse público. Lembra que antes em Catanduva se falava que Catanduva precisava abrir ruas, avenidas? e houve um estudo técnico que deslanchou, deu outra dinâmica para a cidade. Esse gargalo é um dos importantes que temos demandas urgentes para resolver, tanto aqui quanto na lá próximo a rodoviária, situações que precisamos revolver, acelerar situações técnicas, da questão do grande fluxo, inclusive com o trem na São Paulo, XV e no meio desse caminho surgiu a situação com a Rumo. Caso não ocorra, teremos como buscar recursos para a obra. Muitos municípios perdem recursos porque não tem projeto. Catanduva no passado conseguiu uma verba extraordinária que foi a estação de tratamento de esgoto porque a cidade tinha projeto, contratou uma empresa especializada. Quando tem projeto elaborado passa na frente de outros municípios até maiores e você consegue o recurso”, afirmou.

Marto afirma ainda que o objetivo agora também é focar em conscientização da população. “Outros novos projetos serão considerados. Vamos trabalhar a educação do trânsito, cultura de paz, de entendimento de como se deve usar o sistema viário, reduzir as áreas de conflito para minimizar o risco de acidente. O trânsito precisa ser moderno, temos de ter um sistema viário bem planejado e bem organizado”.

Karla Konda

Editora Chefe