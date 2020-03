Secretário Afirma que Exames Para Covid-19 em Breve Serão Realizados em Rio Preto

O secretário municipal de Saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior, afirmou ontem, durante a primeira transmissão ao vivo realizada em Catanduva para divulgar boletim do coronavírus, que exames para a confirmação de Covid-19 poderão ser realizados, em breve, em São José do Rio Preto e não somente em São Paulo como é feito hoje.

Seria esse o motivo, segundo ele, para que exista uma demora maior no número de resultados divulgados, quer seja positivo ou negativo para o novo coronavírus.

O tema é bastante questionado pela população de Catanduva. “Informar a população que todo esse processo leva um tempo. Os exames ainda são feitos em são Paulo e os resultados tem demorado a chegar. Diversas autoridades estão envolvidas para tentar agilizar essa descentralização. No entanto, isso ainda não é feito e o que a gente percebe é essa ansiedade pelos resultados e os números de suspeitos só aumentam. Quero deixar claro que o trabalho realizado pelos hospitais e toda equipe da secretaria é muito sério, não há interesse nenhum em omitir dados. Isso acaba sendo reiterado em nossas declarações. Muito importante destacar que todo esse fluxo levam um tempo, mesmo quando esses resultados chegam. O hospital precisa comunicar a Secretaria de Saúde, precisa comunicar a família, uma situação muito delicada, precisamos ter cuidado e respeito com a família, todos os dados são divulgados e abertos ao público. Não há ganho em não divulgar os dados corretos”, disse o secretário.

No último domingo, o primeiro caso da doença em Catanduva foi confirmado. Será realizado o exame de contraprova no Instituto Adolfo Lutz. Trata-se de um paciente de 72 anos, que tem histórico de viagem para Bertioga, litoral paulista.

O resultado teve laudo assinado por laboratório de apoio do Hospital São Domingos Unimed.

O homem encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e permanece com quadro estável.

Há também mais um caso de morte sendo investigada. Trata-se de um paciente de 51 anos. Não viajou e estava na lista de suspeitos para coronavírus.

A secretaria informou ainda os procedimentos adotados para o recebimento das informações vindas dos hospitais. “A secretaria recebe dados dos pacientes internados pelo sistema de informações do Ministério da Saúde. Todos os hospitais informam aqueles que estão internados com síndrome respiratória aguda grave. Também recebemos as notificações de casos dos profissionais de saúde”.

“Esses pacientes, tanto os profissionais de saúde e os internados graves, eles tem amostra biológica colida, é enviada para vigilância epidemiológica, registrada dentro do sistema local e segue para Rio Preto. Em Rio Preto analisam influenza e encaminham para são Paulo para testar Covid”, complementa.

O secretario ainda informou que considera irresponsabilidade, movimentos que visam a abertura de estabelecimentos em Catanduva. “Sabemos que há um impacto econômico, social, mas não podemos deixar de acompanhar as medidas. Os decretos estão em vigor, nada foi revogado, entendemos as preocupações dos comerciantes, mas é importante que essas medidas sejam mantidas com vistas a saúde da população, para preservar vidas”.

E comentou sobre o isolamento. “Todo mundo já esperava que teríamos casos confirmados. E a tendência é de que novos casos surjam. Por isso quero destacar a importância de manter a disciplina, as medidas de quarentena, e apesar de tudo o que pedimos, a população ainda não se deu conta de que isso chegou e pode afetar muitos de nós”.

Catanduva tem 44 casos notificados, 33 suspeitos, nove descartados, um confirmado. São ao todo sete pacientes internados, deste número de casos suspeitos e uma morte em investigação.

Karla Konda

Editora Chefe

