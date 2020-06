Secretaria Municipal de Educação Adita Contrato Com Sistema Sesi de Ensino

A Prefeitura de Catanduva aditou o contrato firmado para o Sistema Sesi de ensino da rede municipal para o fornecimento do material didático aos alunos. O aditamento foi publicado ontem no Diário oficial do Município. E altera o valor a ser pago. Aumenta R$ 40,8 mil, neste ano.

O material didático é utilizado pela Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano em 34 escolas. Num total de 8 mil alunos.

As demais cláusulas do contrato permaneceram inalteradas.

Ate o ano passado, a prefeitura pagava pelo sistema o valor de R$1.854.501,40, correspondentes as horas de formação continuada e aos livros didáticos. Valor apresentado na renovação do contrato.

O Sistema de Ensino do Sesi foi implantado em Catanduva em 2017.

Naquele mesmo ano, quando foi implantado, por dispensa de licitação, a troca do sistema de ensino foi tema de representação do Ministério Público. No entanto, a promotoria decidiu arquivar a denúncia.

Karla Konda

Editora Chefe