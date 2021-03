Secretaria de Trânsito Realiza Revitalização do Solo e Recapeamento no São Francisco

Segurança para motoristas e pedestres. A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) desenvolveu na última quarta-feira, dia 10, trabalho de sinalização no bairro São Francisco. O trabalho prevê a pintura de solo em locais que receberam recapeamento asfáltico.

Na lista de melhorias que receberam o trabalho da força-tarefa, estavam as ruas São Luiz, São Francisco, Maceió, Ilhéus e Acre. No total, foram 12 quarteirões que receberam a sinalização completa com pintura de faixas, demarcação de sinal de pare e demais dispositivos importantes para trazer segurança no trânsito.

Na mesma semana, a Vila São Luiz também foi contemplada com sinalização completa. O bairro recebeu pintura de solo, substituição de placas de sinalização e também indicação de rua. A iniciativa busca oferecer maior segurança aos motoristas, além de proporcionar melhores condições de identificação para serviços de correios e mototaxistas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local