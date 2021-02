Secretaria de Trânsito Quer Instalação de Mais Lombadas em Ruas de Catanduva

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) pretende instalar mais redutores de velocidade em ruas de Catanduva. Para isso, abriu licitação na modalidade pregão presencial com a finalidade de contratar empresa para a instalação das ondulações transversais.

De acordo com a secretária de trânsito, Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches, a contratação da empresa terceirizada é necessária para ter disponível um prestador de serviços quando o redutor de velocidade for realmente necessário.

“Recebemos uma quantidade enorme de pedidos de instalação dessas lombadas. Tenho aqui comigo pelo menos 30 pedidos. De vereadores, de moradores dos bairros. Logicamente que não vamos sair instalando lombadas em todas as ruas. Primeiro é preciso fazer um estudo técnico a esse respeito. E vamos fazer. Fazemos a contagem de veículos que passam pela via, analisamos a quantidade de acidentes ocorridos naquela área em que o redutor foi solicitado, dentre outras análises para a implantação”, afirmou.

No edital lançado na última sexta-feira, a vencedora da licitação será conhecida no dia 1º de maio. A estimativa de preços para a contratação não é informada. O edital ainda não foi publicado no portal da Prefeitura de Catanduva.

Questionada sobre modernização das ruas com a possibilidade de outros recursos que não sejam as ondulações transversais, Maria Cristina afirmou: “Temos várias formas. Mas todas com diversos entraves e custos muito maiores. Mas a mais importante delas e é o que queremos investir muito mais agora é a conscientização dos condutores. Sobre respeitar o limite de velocidade. Outros meios seriam os radares, que tem um custo elevado. Portanto, de imediato, atendemos com lombadas, mas deixando claro que em locais que verificamos a real necessidade”, disse.

Recentemente, foram instaladas diversas lombadas em vias da cidade, num contrato firmado com a Coplan no ano passado. O prazo da contratação era de 60 dias e já expirou.

Em dezembro, o Regional divulgou a implantação dos redutores de velocidade na rua Curitiba. Em menos de 150 metros, duas lombadas foram construídas. No meio de dois quarteirões seguidos. Na via, a primeira lombada, localizada entre a Goiás e Mato Grosso, não tem especificada a placa de sinalização vertical indicando o redutor de velocidade.

No quebra-molas do quarteirão seguinte há a placa com a seta informando sobre a lombada, mas não tem sinalização anterior indicando limite de velocidade ou distancia em metros do obstáculo.

Comitê de Trânsito

Conforme informou a secretária, a ideia é iniciar um Comitê de Trânsito em Catanduva. Que seria formado por diversos representantes de setores como a sociedade civil, comércio, órgãos estaduais como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, dentre outros. “Por meio desse comitê, conselho, representativo, analisar todas as demandas referente a trânsito, como os pedidos de implantação de lombadas, as sinalizações, as ações de orientação para o trânsito, estacionamento e tantos outros. Seria uma forma de apresentar o panorama para todas as entidades civis, analisarmos de forma técnica e colocar em prática o que decidirmos a esse respeito”.

Maria Cristina afirmou ainda que realizou uma reunião com a Polícia Militar para obter junto ao órgão as informações sobre os pontos onde ocorrem acidentes e ter uma maneira mais prática de analisar os locais de colisões. “Por exemplo, se fizemos uma intervenção, colocamos uma lombada, nesse local aumentou ou diminuiu o número de acidentes?”, concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe