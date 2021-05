Secretaria de Trânsito de Catanduva Sinaliza Pintura de Faixas Coloridas Como Legal

O Prefeito Padre Osvaldo marcou presença no início do projeto “Arte no Trânsito – Entre Linhas e Cores”, onde ele também participou ajudando na pintura colorida e criativa. A iniciativa inspirada em projeto de Madri chama atenção para o trânsito, visando mais segurança.

O primeiro trecho, alvo da ação, foi a Rua Rio de Janeiro, em frente à Estação Cultura. No local, Padre Osvaldo deu, simbolicamente, a pincelada inicial, o evento aconteceu no sábado retrasado (24). Na ocasião por conta do trabalho, a via foi interditada. Equipe da STU dá suporte ao serviço. Os secretários de Administração, Trânsito e Cultura, Richard Casal, Maria Cristina Machado e Luzia Girade estiveram no local, além do Presidente da Câmara, Gleison Begalli.

Em Catanduva, o projeto é idealizado pelo artista plástico José Carlos Gomes, em parceria com as Secretarias de Cultura e Trânsito.

Depois das postagens muitos munícipes ficaram confusos quanto ao código de trânsito, o jornal O Regional procurou Detran, que nos orientou que a medida para este tipo de ação dentro da cidade é de total responsabilidade da secretaria de trânsito do município. Então entramos em contato com o departamento da secretaria de trânsito de Catanduva que nos explicou que tudo está tendo dos conformes e dentro da lei de trânsito, a pintura pode ser feita na parte que não tem a faixa branca, isto é, na parte preta do asfalto é totalmente legal fazer a pintura.

Ainda a secretaria de trânsito disse que já pintou outro local, como faixa em frente a Inclusão Social e estuda agora em frente a base da GCM, além dos locais que estão no projeto inicial nas faixas de pedestres em frente as escolas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local