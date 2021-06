Secretária de Saúde Participa de Sessão na Câmara Municipal de Catanduva

A sessão de ontem (15), realizada de forma presencial entre os vereadores recebeu a secretaria de saúde, Claudia Monteiro para falar sobre atual situação da covid-19 em Catanduva, e coincidentemente deu no primeiro dia de fechamento da cidade.

Projeto de Lei de nº 91/21 do vereador Luis Pereira (PSDB), foi aprovado onde pediu a participação da secretaria de saúde na câmara para esclarecimentos a serem prestados pelo Poder Público.

No PL fica a Secretaria Municipal de Saúde, ela passaria as informações e esclarecimentos semanais, durante as sessões ordinárias realizadas pela Câmara Municipal.

Na sessão de ontem ela respondeu várias perguntas de vereadores e explicou que a situação de Catanduva está alarmante, ressaltou o trabalho da guarda municipal e vigilância sanitária e também explicou que haverá uma reunião para avaliação do decreto, alguns vereadores discordaram do Lockdown, pois é uma forma de prejudicar o comércio, bares e restaurantes.

Outros vereadores questionaram o porquê da FPA atender tantas pessoas de fora ocupando UTIs e leitos de covid sendo que já tinham ouvido que quando alguém de Catanduva precisou foi negado o atendimento de UTI em outra cidade.

Claudia frisou que um hospital parceiro é o de Novo Horizonte. Foi falado sobre a ação do Ministério Público contra o Prefeito Padre Osvaldo Oliveira. A secretaria explanou toda a ação que está tentando em melhorar e aumentar como ventiladores pulmonares, vacinas, locais de vacinação, e ela divulgou que hoje (16) Catanduva recebe mais 2.500 doses de vacina, ressaltou que a cidade está sempre com a vacinação antecipada. Na próxima terça-feira (22) a secretaria volta para mais explicações sobre a situação da covid-19 em Catanduva e até lá terá novidade sobre a reunião sobre decreto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local