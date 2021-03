Secretaria de Saúde, Conselho e MP Recebem Denúncia de Irregularidades no GASA

A Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho de Saúde e o Ministério Público (MP) receberam denúncias de possíveis irregularidades na atuação do Grupo de Apoio e Solidariedade aos Pacientes com Aids (GASA).

Dentre as irregularidades, apontadas em documento, estariam a obrigação de funcionários registrarem a entrada e saída de coordenadora, mesmo em sua ausência, utilização da estrutura do órgão para outros fins, uso de funcionários para realização de tarefas pessoais, funcionários contratados sem exercerem as atividades dentro da instituição.

Além disso, são listadas ainda outras possíveis fraudes como supostamente a adulteração de dados e números em planilhas sobre procura espontânea da população por testes rápidos de HIV, aumentando os índices mesmo quando a demanda é baixa.

A falta de cobrança ou procura por pacientes soro positivos que já passaram pelo ambulatório, mas que não fazem uso de medicamentos. Falta ainda supostamente de interesse de orientar os parceiros fixos as pessoas portadoras de HIV sobre devidos tratamentos.

Em contato com a secretária municipal de Saúde, Claudia Monteiro, ela esclareceu que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a denúncia e fará a apuração dos fatos apontados.

O Ministério Público também recebeu o documento. De acordo com o promotor André Luiz Nogueira da Cunha, o MP vai agora estudar o caso e tem 30 dias para analisar.

O Gasa é uma Organização Não Governamental ( ONG ) sem fins lucrativos. Foi fundada em 1991 e reconhecida como Utilidade Pública Municipal e Federal. É registrada no conselho Municipal e Nacional de Assistência Social e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E recebe recursos para a realização das atividades.

Karla Konda

Editora Chefe